Максим Бородін виступить з концертом у Львові

15 лютого у Malevich Concert Arena виступить український співак Максим Бородін. Початок концерту о 19:00, повідомили організатори VINIL Concert agency.

У супроводі музикантів Максим Бородін виконає найкращі пісні, які вже стали хітами – «Якби не ти», «Чайка», «Скажи мені», «Моя країна» та багато інших, а також декілька авторських версій відомих українських композицій.

«Я певен, що багато людей кохають, але бояться в цьому зізнатися, тому хочу нагадати про те, що поруч з коханими світ відчувається по-іншому», – відверто каже співак.

Організатори зазначають, що Максим Бородін вразить усіх своїм потужним голосом та здатністю донести найглибші почуття через музику.

«Кохання є найпрекраснішим почуттям, тож чудово проведений вечір з романтичними піснями ще раз нагадає усім про найтепліші почуття! Ваша кохана відчує себе особливою, коли для неї пролунає «Якби не ти – я б не вірив в любов», а неймовірна, романтична атмосфера на концерті Максима Бородіна подарує справжнє свято! Зробіть красивий подарунок своїм коханим до Дня закоханих!», – запрошують на подію організатори VINIL Concert agency.

Квитки можна придбати за посиланням.

15 лютого 19:00 – Malevich Concert Arena