Загалом прокурори отримали понад 2400 заявок на мобілізацію засуджених до ЗСУ

Станом на четвер, 30 травня, органи прокуратури дозволили служити у Збройних силах України 775 засудженим особам. Загалом прокурори розглянули більшість подань щодо вступу ув’язнених до ЗСУ, повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора.

За даними Офісу Генпрокурора, станом на 30 травня до суду подали 2402 клопотання щодо умовно-дострокового звільнення засуджених до позбавлення волі осіб для проходження служби в ЗСУ та захисту України. Прокурори вже розглянули та задовольнили 1843 клопотань, 775 з яких надійшли до виконання – стільки засуджених осіб вже поступили на службу до ЗСУ.

«Виявили бажання захищати Батьківщину найбільше засуджених, які відбувають покарання в установах у Житомирській, Кіровоградській, Миколаївській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій, Вінницькій та Дніпропетровській областях», – розповіли у прес-службі Офісу Генпрокурора.

Нагадаємо, 8 травня Верховна Рада дозволила мобілізацію деяких категорій засуджених, а президент Володимир Зеленський підписав його вже 17 травня.

Хто із засуджених може мобілізуватися

Відповідно до тексту законопроекту, мобілізуватися за контрактом зможуть засуджені особи, які не відбувають покарання за тяжкі злочини – вбивство, смертельні ДТП, зґвалтування тощо. За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, в ЗСУ сформують окремі підрозділи для засуджених. Зокрема, такі підрозділи можуть виконувати завдання з будівництва оборонних споруд тощо.

Згодом міністр юстиції Денис Малюська пояснив, що закон дозволяє мобілізуватися і засудженим жінкам. Водночас, за його словами, станом на 29 травня таких випадків не було – це зумовлено малою кількістю ув’язнених жінок.

Добровільно мобілізовані до лав ЗСУ засуджені служитимуть у штурмових підрозділах. Наразі, за словами Малюськи, колишні ув’язнені не беруть участі у бойових діях, а проходять підготовку.

Зазначається, що мобілізувати будуть тих засуджених, які добровільно погодилися захищати Україну. ZAXID.NET розповів деталі законопроекту у статті.