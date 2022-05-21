Пацієнтів доставили до Львова спеціальним медичним потягом у супроводі лікарів

20 поранених мешканців Дніпропетровської і Донецької областей доставили до Львова з Дніпра, їх лікуватимуть у міських медзакладах Першого медоб’єднання. До Львова їх привезли спеціальним медичним потягом, який супроводжують «Лікарі без кордонів».

Більшість пацієнтів отримали мінно-вибухові травми, закриті черепно-мозкові травми, осколкові поранення органів черевної порожнини, а також травматичні ампутації кінцівок. П’ятеро з них – у важкому стані. Наймолодшій пацієнтці – 30 років, найстаршій – 80.

«До нашого медичного об’єднання госпіталізуємо 20 пацієнтів, яких розподіляємо між лікарнею святого Пантелеймона (лікарня швидкої допомоги) і лікарнею святого Луки (8-ма лікарня)», – розповів заступник директора з хірургічної роботи лікарні швидкої допомоги Андрій Лаврик.

фото Романа Каймана

Пацієнти вже отримують лікування у хірургічному, травматологічному та терапевтичному стаціонарах лікарень.

Серед евакуйованих поранених – сім’я з Гірського на Донеччині, яка хотіла евакуюватися на приватному автомобілі. У машині був водій та троє пасажирів. Усі отримали поранення після обстрілів. Водій дивом вижив, хоча у лобове скло влучило 8 куль.

68-річний пасажир Олександр отримав поранення стегна, його сестру зачепило осколком у шию. 68-річній дружині Олександра Валентині куля пройшла навиліт через спину і живіт. На місці жінці надали допомогу, спереду перев’язали рану, але не побачили, що ззаду була ще одна. Вона втратила багато крові. Зараз подружжя у Львові, їм надають відповідну меддопомогу.

Валентині з Гірського куля пройшла навиліт через живіт і спину (фото ПМО)

Нагадаємо, від початку війни до лікарень Львова евакуювали понад 2000 поранених з різних міст України, які є під обстрілами російських військових.