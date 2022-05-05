Професор зі США пробуде у Львові щонайменше 2 тижні

До Львова поділитися досвідом з колегами та допомогти пацієнтам приїхав відомий професор анестезіології зі США Ром Стівенс. Він має понад 30 років досвіду у військовій медицині та роботи в «гарячих точках, повідомила 5 травня прес-служба Першого територіального медичного об’єднання м. Львова.

Відомий лікар пробуде у Львові приблизно два тижні і поділиться з львівськими колегами досвідом лікування бойових травм різної складності та нових підходів до них, які вже допомогли військовим із США.

«Професор Стівенс вважає, що найкраще, що медики можуть зробити для країни у такий важкий час – зберегти якомога більше життів. Його ж місія – підтримати Україну набутим досвідом», – сказано у повідомленні.

До слова, наприкінці квітня Львів відвідав хірург зі світовим ім’ям, професор Кріс Сільфверскіолд зі Швеції. Він є автором безліч хірургічних і медичних винаходів в реконструктивній хірургії, зокрема, в хірургії кисті, які дозволяють проводити успішні операційні втручання навіть у надто складних випадках.