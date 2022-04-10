Автомобілі швидкої, які транспортували поранених у лікарні

У неділю, 10 квітня, до Львова доставили поранених людей із Слов'янська та Бахмута, що на Донеччині. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Садовий повідомив, що спеціальним потягом для транспортування поранених до Львова доставили 48 людей.

«Серед евакуйованих є люди на візках, пацієнти з мінно-вибуховими травмами. Всі вони продовжать лікування у міських медичних закладах. Дякую всім, хто рятує українські життя!», – написав мер Львова.

Нагадаємо, що через посилення російської агресії влада закликала мешканців трьох областей негайно евакуюватись, йдеться про Харківську, Донецьку та Луганську області.