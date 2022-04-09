Найгарячіше на сході країни. Росіяни марно мріють про захоплення України та крадуть речі жорстоко вбитих ними цивільних, проте вкрадена футболка – це єдиний трофей, який вони тут отримають. ЗСУ крок за кроком знищує ворога та виганяє його у болото, яке росіяни називають домом.

ZAXID.NET підсумовує сорок п’ятий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Не припиняються обстріли на Луганщині, Донеччині, Харківщині та у самому Харкові, де внаслідок одного з ракетних ударів по житловому кварталу людей дістають з-під завалів. Ці області зараз є пріоритетними для росіян. За даними української розвідки, зараз ворог готується атакувати Харків та перегруповує свої сили.

Тим часом на Луганщині російські військові вдруге за тиждень підірвали цистерну з азотною кислотою.

Росіяни нанесли ракетний удар по Миргороду на Полтавщині, там ворог атакував міську інфраструктуру, є постраждалі. Щодо ситуації у Маріуполі, який протягом усієї війни потерпає від ворожих атак, то наші військові стримують 10 тис. росіян і мужньо захищають свою територію.

Злочини російської армії будуть вносити у спеціальний онлайн-архів та постійно оновлюватимуть. Ці звірства не можна забути і тим паче будь-коли пробачити.

Втрати російських окупантів

Українські бійці ліквідували російського полковника Алєксандра Бєспалова – він був командиром танкового полку РФ. Українські військові також захопили ворожу гармату та БТРи.

Станом на ранок 9 квітня втрати Росії серед особового складу становлять понад 19100 військових. Також було знищено:

танків – 705 (+0);

бойових броньованих машин (ББМ) – 1 895 (+4);

артилерійських систем – 335 (+2);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 108 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 55 (+0);

літаків – 151 (+1);

гелікоптерів – 136 (+1);

автомобільної техніки – 1 363 (+2);

легких швидкісних катерів/кораблів – 7 (+0);

цистерн з паливом – 76 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 112 (+0);

спеціальна техніка – 25 (+0);

пускові установки ОТРК – 4 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

У Макарові на Київщині виявили тіла 132 розстріляних росіянами людей. На Полтавщині ворог атакував інфраструктуру Миргорода, є постраждалі.