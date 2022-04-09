Біля Рубіжного на Луганщині росіяни підірвали цистерну з азотною кислотою. Про це у суботу, 9 квітня, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Знову хімічна атака!! Біля Рубіжного орки знову влучили у цистерну з азотною кислотою Не виходьте з укриттів! Якщо Ви у приміщенні – закрийте двері та вікна! Підготуйте захисні маски для обличчя, які змочені содовим розчином», – закликав Сергій Гайдай.

Він зазначив, що пари кислоти викликають подразнюючу дію на дихальні шляхи. Азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні та при попаданні на шкіру та слизові оболонки. При слабких отруєннях з'являються ознаки бронхіту, легкого бронхіоліту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях – набряк легенів. Для захисту від парів і туману азотної кислоти користуються протигазами.

Якщо кислота потрапила в очі необхідно промивати їх протічною водою 10-30 хвилин. При потраплянні на шкіру, уражену ділянку слід помити водою з розчиненою в ній содою та милом.

Нагадаємо, це вже не перший такий випадок на Луганщині. 5 березня росіяни вже розбомбили цистерну з азотною кислотою.

На початку березня СБУ застерігала, що росіяни планують підірвати склади з аміаком на Харківщині.