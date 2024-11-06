Відомий пластичний хірург зі Швейцарії огляне у Львові дітей, яких рятував від опіків в Цюріху

У п'ятницю, 8 листопада, до Львова вперше приїде всесвітньовідомий пластичний хірург з Центру дитячих опіків Цюріха Клеменс Марія Шістель. Він візьме участь у першій в Україні міжнародній опіковій конференції, на яку з’їдуться світила світової опікової служби. Перед початком конференції хірург у львівській дитячій лікарні св. Миколая зустрінеться з дітьми, яких рятував від опіків у Швейцарії.

Упродовж останнього року дітей із найважчими опіками зі Львова спрямовували на лікування саме в Цюріх. Серед них був 7-річний Максим, який отримав опік полум'ям, коли під час блекауту робив уроки при свічці. Ще один юнак, 15-річний Максим, отримав 40% опіків тіла внаслідок удару електричним струмом. Вони приїдуть до львівської лікарні на огляд лікаря. Також доктор Шістель огляне пацієнтів, які нині перебувають на лікуванні в опіковому відділенні львівської лікарні, повідомили у медзакладі.

Клеменс Марія Шістель – провідний пластичний хірург, що очолював Центр дитячих опіків Дитячої лікарні Цюріха. Його інноваційні методи реконструктивної хірургії для дітей визнані в Європі та світі. Шістель також активно рятував дітей з України під час війни, організовуючи їхню евакуацію та лікування у Швейцарії. Його підхід до масштабних замінників шкіри допоміг повернути здоров’я й життя багатьом українським дітям, які постраждали від важких опіків.

Відомий пластичний хірург також візьме участь в конференції, яка проходитиме 8-9 листопада. У ці дні Львів стане епіцентром міжнародної опікової медицини, об’єднуючи провідних фахівців для обміну знаннями та обговорення новітніх методів лікування опіків. Це надзвичайно актуально у час війни, коли опіки супроводжують мінно-вибухову травму. Організаторами є: БФ «Християнська медична асоціація України» у рамках проєкту Burn Care Alliance за підтримки МОЗ України та Першого медоб’єднання Львова.