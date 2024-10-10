Шотландські хірурги оперували захисників спільно з львівськими колегами

Реконструктивні пластичні хірурги з Шотландії Кен Стюарт та Патрік Едісон поділилися з колегами з львівської лікарні св. Пантелеймона сучасними методами проведення операцій пацієнтам з травмою лицевого нерва. Спільно вони прооперували сімох захисників і ще 20 проконсультували. Методики, які вони використовували, у 99% випадків дають позитивний результат, а саме відновлення триває до двох років.

Шотланські хірурги перебували у Львові тиждень. Спільно з львівськими хірургами вони оперували українських захисників і цивільних.

У лікарні кажуть, що лицевий нерв забезпечує рух м'язів, що відповідають за міміку. А його ураження призводить до паралічу обличчя. Відновити ж пошкоджений нерв – доволі складно. Для цього потрібен високий рівень кваліфікації та значний досвід, яким і володіють шотландські хірурги. Найсклвдніші пацієнти, це ті, які отримали ушкодження лицевого нерва внаслідок мінно-вибухової травми і в яких виникли ускладнення після пластичних операцій та вірусних захворювань.

«Саме таких пацієнтів ми оперували разом з колегами з Шотландії. Ця співпраця є важливою і для нас, і для них. Ми можемо навчитися від наших колег найсучасніших методів, а вони отримують досвід у роботі з воєнною травмою», – каже завідувач хірургічного відділення №1 Гнат Герич.

Гнат Герич повідомив ZAXID.NET, що це доволі складні операції, які тривали від 6 до 10 годин. Деякі техніки, які використовували під час операцій, дають хороший результат у 99% випадків, але відновлення триває довго, до двох років. Під час операцій спільна команда хірургів задіяла такі техніки з відновлення лицевого нерва, як пересадка нервів з ноги, перехресна пластика нервів та використання функціональних вільних клаптів.