У Великодню ніч з 23 на 24 квітня до України прибув Благодатний вогонь з Єрусалима. Вогонь з Храму Гробу Господнього привезли на кордон з Польщею, повідомив директор департаменту «Адміністрація міського голови» ЛМР Євген Бойко, і зазначив, що вже вранці неділі львів'яни зможуть і собі взяти у кількох храмах часточку Благодатного вогню.

Мешканці Львова зможуть отримати часточку Благодатного вогню у кафедральних храмах Львова після завершення комендантськогї години, тобто з 05:00 ранку.

Отримання Благодатного вогню ка кордоні з Польщею (фото Євгена Бойка)

«Вранці лампадки з вогнем доставлять в Собор Св.Юра УГКЦ, та в кафедральні православні храми – Собор Покрови Пресвятої Богородиці на Грушевського та Успенську церкву на Руській», – повідомив Євген Бойко у Facebook.

Працівники Львівської міської ради разом з духовенством ПЦУ зі Львова, митрополитом Луцьким Михаїлом (ПЦУ) та міським головою Борисполя отримали Благодатний вогонь з Храму Гробу Господнього на прикордонному пункті пропустку у Ягодині.