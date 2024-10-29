Серед хворих з лептоспірозом багато рибалок

У реанімаційному відділенні Львівської обласної інфекційної лікарні медики рятують життя трьох мешканців Львівщини, яких госпіталізували у важкому стані. У них діагностували – лептоспіроз. Ще одного пацієнта з лептоспірозом переводять до інфекційної лікарні з іншого медзакладу. Більшість пацієнтів заразилися інфекційним захворюванням під час риболовлі.

Як повідомила ZAXID.NET завідувачка 4-го діагностичного відділення інфекційної лікарні Таміла Алексанян, загалом у лікарні перебуває п’ятеро пацієнтів з лептоспірозом. Двох з реанімації вже перевели у відділення. Ще одного, вже шостого, пацієнта переводять в інфікційну лікарні з іншого медзакладу. У нього також діагностували лептоспіроз.

«Нині важкого 60-річного пацієнта з Мостищини ми перевели у лікарню св. Пантелеймона на гемодіаліз, бо у нього зовсім відмовили нирки. Натомість звідти пацієнта скеровують до нас. Його туди привезла «швидка» з нирковою недостатністю. Пацієнт був на гемодіалізі, ниркову недостатність лікарі зняли. Під час обстеження у нього діагностували лептоспіроз і переводять на подальше лікування в інфекційну лікарню», – каже Таміла Алексанян.

За словами лікарки-інфекціоністки, з настанням осені значно побільшало випадків лептоспірозу. Серед пацієнтів інфекційної лікарні є рибалки, які підхопили збудник хвороби під час риболовлі у водоймах Львівщини. Серед хворих – мешканці Стрийського району, Мостищини, Львова. Їхній вік – 40-60 років. Інші пацієнти повідомили лікарям, що прибирали у підвалах, господарських будівлях, де бачили гризунів. Чоловіки мали порізи на руках, подряпини, через які і потрапила в організм бактерія лептоспірозу. Пацієнти не відразу звернулися по медичну допомогу, тож до лікарні їх вже привезла «швидка» у важкому стані.

Нагадаємо, лептоспіроз у людей спричиняє бактерія, яка потрапляє у воду із випорожненнями інфікованих тварин, найчастіше — гризунів, також це може бути худоба, собаки, дикі тварини. В організм людини бактерія потрапляє через тріщини, порізи чи рани на шкірі чи слизові оболонки (очі, ніс, рот). Захворювання може спричинити і вживання зараженої їжі .

Людина може захворіти у період від двох днів до чотирьох тижнів після зараження. Симптоми варіюють від легких: головний біль, нудота, біль у литках, почервоніння очей, діарея, висипання, температура може підніматися до 39-40 градусів, до серйозних: ураження нирок, печінки, менінгіт, важка пневмонія і навіть смерті.

Аби уникнути інфікування, лікарі радять під час риболовлі, прибирання у підвалах, господарських приміщеннях, одягати рукавиці, частіше мити руки, ретельно мити овочі, фрукти, принесені з підвалів і боротися з гризунами у будинку та господарстві.