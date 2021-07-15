Денис Монастирський може змінити Арсена Авакова на посаді глави МВС

До Верховної Ради надійшло подання від прем‘єр-міністра України Дениса Шмигаля про призначення народного депутата від «Слуги народу» Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ.

Про це поінформувала прес-секретарка голови парламенту Дмитра Разумкова Ольга Туній.

«Інформую, що до Верховної Ради України надійшло подання від прем‘єр-міністра України про призначення міністром внутрішніх справ України Монастирського Дениса Анатолійовича», — цитує Туній «Укрінформ».

Як повідомляв ZAXID.NET, 13 липня Арсен Аваков написав заяву про відставку з посади глави МВС. У четвер, 15 липня, Верховна Рада підтримала відставку Авакова.

Аваков пробув на посту глави МВС з 27 лютого 2014 року. Він був перепризначений міністром внутрішніх справ 29 серпня 2019 року. Аваков є єдиним міністром, який прийшов після зміни влади в Україні 2014 року і не втратив своєї посади. Він очолював МВС у першому Кабміні Арсенія Яценюка, другому Кабміні Арсенія Яценюка та уряді Володимира Гройсмана, після зміни президента лишився міністром за уряду Олексія Гончарука і Дениса Шмигаля.

13 липня президент Володимир Зеленський на закритому засіданні фракції партії «Слуга народу» запропонував кандидатуру Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ.

Хто такий Денис Монастирський

41-річний Денис Монастирський є кандидатом юридичних наук. Закінчив юридичний факультет Хмельницького університету управління та права.

У 2019 році був обраний народним депутатом 8 скликання від партії «Слуга народу» номером 19 у списку як безпартійний. Член однойменної фракції. Голова Комітету з питань правоохоронної діяльності. Під час виборів був представлений як експерт «Команди Зеленського» з питань реформування правоохоронної системи.

У 8 скликанні Верховної Ради був помічником-консультантом на громадських засадах народного депутата Антона Геращенка.

Експерт програми реформування правоохоронної та судової систем ГО «Український інститут майбутнього». Був членом конкурсної комісії з відбору керівництва Державного Бюро Розслідувань за квотою Кабінету Міністрів України.

У 2015-2017 роках обіймав посаду юриста в компанії ТОВ «Лігал Консалтинг». У 2009 році працював у «Global Ties KC».

У 2007 році був юристом у компанії «Hillmont Partners».

Також очолював відділ з питань законотворчості та наукових експертиз науково-дослідної частини Хмельницького університету управління та права, працював там доцентом. Є співзасновником та членом правління Подільського молодіжного культурного об’єднання «У майбутнє через культуру».

Фігурував у скандалах з фальсифікації рішення Комітету щодо законопроекту про кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях. ЗМІ називають Монастирського «людиною Авакова».

Крім того, Монастирського викрили на підтримці Комітетом законопроекту, який би дозволив МВС проводити розслідування злочинів, вчинених посадовцями категорії «А». Тоді як стаття 216 Кримінального процесуального кодексу вказує, що корупцію посадовців категорії «А» розслідує Національне антикорупційне бюро, а всі інші злочини – ДБР.

Декларація Дениса Монастирського

Денис Монастирський одружений, має двох синів. Дружина Жанна Монастирська – начальниця відділу представництва та судово-аналітичної роботи в Держбюро розслідувань.

Народний депутат орендує квартиру в Києві площею 100,8 кв.м. і прописаний у квартирі площею 33,3 кв.м. в Хмельницькому, якою володіє третя особа.

Монастирський їздить на Suzuki SX-4 2008 року випуску, купленій у 2016 році, і KIA SPORTAGE 2017 року випуску, купленій у 2020-му.

Дружина нардепа у 2020-му заробила 1 млн 102 тис. грн в Держбюро розслідувань, сам Монастирський отримав 537 тис. грн від роботи у Верховній Раді, 1 млн 295 тис. грн — від відчуження нерухомості, 224 тис. грн – від відчуження рухомого майна. Також він задекларував подарунок в грошовій формі у 298 тис. грн від Алли Монастирської.

Дружина Монастирського зберігає 680 тис. грн готівкою і 157 тис. грн на банківських рахунках, політик – 2 млн 50 тис. грн готівкою і 436,5 тис. грн на банківських рахунках.