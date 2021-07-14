Денис Монастирський написав позитивний відгук на дисертацію Іллі Киви

Народний депутат від «Слуги народу», голова комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський, якого президент Володимир Зеленський висунув кандидатом на посаду міністра МВС, написав схвальний відгук на скандальну дисертацію нардепа від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Іллі Киви.

Відповідний документ опублікував ZN.UA в середу, 14 липня. Сама довідка «про практичне впровадження результатів дисертаційного дослідження» датована 25 січня 2021 року.

В документі йдеться, що результати наукового дослідження, проведеного Іллею Кивою, «викликали інтерес та впроваджуються у практичну діяльність комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності». Увагу в дисертації Киви, як зазначено в довідці, заслуговує і «розробка та чіткий опис особливостей та структурної побудови механізмів впливу громадського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності в сучасній Україні».

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Захист кандидатської дисертації Іллі Киви

Нардеп від проросійської партії ОПЗЖ Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію з державного управління на тему «Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)» 26 квітня 2021 року.

Захист відбувався у державному Інституті підготовки кадрів держслужби зайнятості. Журналістів на нього пропускали за списками, які погоджував помічник народного депутата. Комісія з 13 членів одноголосно проголосувала «За».

Журналісти Bihus.info, які проаналізували роботу депутата, виявили, що у своїй кандидатській дисертації Кива використав довідку з фейковим підписом та вказав наукові конференції, в яких не брав участі.

Цей інцидент викликав обурення у освітній спільності. Зокрема, на знак протесту свої дипломи кандидата наук показово спалили львівський лікар Олександр Ябчанко та черкаський науковець Іван Подолян.