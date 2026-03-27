З настанням весни кімнатні рослини поступово виходять зі стану спокою і починають активно рости. У цей період їм особливо потрібні додаткові поживні речовини, щоб сформувати нове листя та підготуватися до цвітіння. Чим підживити, пише ТСН.

Чому важливе весняне підживлення

Після зими рослини часто виснажені: світловий день був коротким, ріст уповільнений, а запаси поживних речовин у ґрунті зменшилися. Саме тому навесні варто допомогти їм відновитися.

Деякі види, як-от орхідеї чи спатифілум, більш чутливі до догляду, тоді як інші можуть обходитися мінімальною підтримкою. Але підживлення в цей період корисне майже для всіх.

Бананова вода як натуральне добриво

Один із найпростіших способів – використання бананової шкірки. Вона містить калій та інші мікроелементи, які сприяють розвитку кореневої системи та підтримують цвітіння.

Щоб приготувати розчин, достатньо залити шкірку водою і залишити на кілька днів. Потім рідину проціджують і використовують для поливання рослин.

Як правильно застосовувати

Бананову воду рекомендується використовувати приблизно раз на місяць. У теплий період, коли рослини ростуть активніше, можна застосовувати частіше, але обов’язково розбавляти.

Важливо не перевищувати концентрацію. Надмір поживних речовин може зашкодити, зокрема викликати проблеми з корінням.

Альтернативні варіанти

Окрім бананової води, можна використовувати й інші домашні засоби. Наприклад, вода після промивання рису також містить корисні елементи і підходить для підживлення.

На що звернути увагу

Під час використання натуральних засобів важливо стежити за станом рослин. Якщо з’являється неприємний запах або ознаки шкідників, варто змінити спосіб догляду.

Помірність і регулярність – головні принципи. Правильне підживлення допоможе кімнатним рослинам швидко відновитися після зими і тішити здоровим виглядом упродовж усього сезону.