Ігор прийшов у ЗСУ добровольцем і потрапив у зенітні війська

Маріупольський інженер-металург, який вирвався окупованого Маріуполя і приїхав на Львівщину, пішов добровольцем в армію. Не маючи жодної військової підготовки, він потрапив в зенітний підрозділ. Коли росіяни 10 жовтня здійснили масовану ракетну атаку по енергетичних підприємствах України, одну з ракет, націлену на Львівщину, збив саме він. «Армія Inform» розповіло його історію.

Маріуполець Ігор за фахом інженер-металург, який багато років працював на металургійних комбінатах, зокрема і на «Азовсталі». Коли почалася повномасштабна війна, він зголосився у військкомат добровольцем, але там не було можливості готувати недосвідчених чоловіків. Тому Ігор з товаришем пішов у партизани. Так боровся з ворогом до середини березня, а коли місто повністю потрапило в оточення, вирішив виїжджати з Маріуполя.

«Ми вважали, що зможемо бити ворога і з іншого боку, коли вийдемо до своїх і таки потрапимо до армії. Пройшли близько 30 блокпостів російських окупантів. Могли опинитися у фільтраційних таборах. Так я приїхав у Львівську область і відразу пішов у територіальний центр комплектування – записуватися до лав Збройних Сил України», – пригадує маріуполець Ігор.

17 квітня його призначили на військову службу у зенітний ракетний полк повітряного командування «Захід». Ігор чергує у складі мобільної вогневої групи, яка за допомогою переносних зенітно-ракетних комплексів знешкоджує повітряні цілі ворога, здебільшого це крилаті ракети.

Коли російська армія 10 жовтня завдала масованого ракетного удару по всій території України і об’єктах енергетичної інфраструктури, Ігор саме був на чергуванні. Одну з цих крилатих ракет, запущену на Львівщину, він знищив з переносного зенітно-ракетного комплексу.

«Під час отримання сигналу повітряної тривоги наш бойовий розрахунок вийшов на позицію. Ми одержували інформацію про напрямок польоту та кількість крилатих ракет. Завдяки цьому знали, куди звертати увагу, звідки чекати їхньої появи. З «трубою» на плечі я спостерігав за небом. Спершу почув гуркіт, потім побачив крилату ракету. Зробив все, чого мене навчали під час підготовки. Активував електричне живлення комплексу, навів ПЗРК на ціль, вистрілив», – тішиться військовослужбовець.

Того дня, 10 жовтня, росіяни випустили 75 ракет по Україні. Підрозділи протиповітряної оборони знешкодили 41 з них. На Львівщину прилетіло 15 ракет, сім з них знищила ППО.