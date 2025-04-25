Українці працюватимуть у звичайному режимі та матимуть 9 днів вихідних

У травні 2025 року українці не матимуть вихідних на 1 травня – День праці. Попри те, що це святковий день, у період дії воєнного стану він буде робочим днем.

Згідно з положенням Державної служби України з питань праці, на час дії воєнного стану положення статті 73 КЗпП, яка визначає святкові та неробочі дні, не діють, пише УНІАН.

Таким чином жодних додаткових вихідних у травні цього року не буде. Українці працюватимуть у звичайному режимі та матимуть 9 днів вихідних по суботах і неділях.