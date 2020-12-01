Мобільний додаток Міністерства внутрішніх справ «Штрафи ПДР» відтепер доступний і для iOS. На Android він з’явився ще на початку червня 2020 року.

Як повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ у вівторок, 1 грудня, мобільний додаток «Штрафи ПДР» дозволяє перевіряти наявність штрафів за порушення правил дорожнього руху та сплачувати їх. Там також оперативно можна отримувати повідомлення про нові постанови або зміни їхнього статусу.

Крім того, у додатку «Штрафи ПДР» можна налаштувати сповіщення так, щоб повідомлення про порушення надходили не лише власнику авто, а й відповідальному водію.

Окрім іншого, у додатку є інформація про розміщення на карті камер автоматичної фіксації порушень ПДР.

Як нагадує «Громадське», з 3 червня додаток став доступний для користувачів Android. Для iOS тоді пообіцяли надати доступ «найближчим часом».

Також МВС у Telegram створило бота @ShtrafyPDRbot, з допомогою якого так само можна оформити підписку на транспортний засіб та сплатити штраф з використанням банківської картки.