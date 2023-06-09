На щастя, мотоцикліст не отримав серйозних травм

Персональний помічник смартфона викликав «швидку», коли його власник на мотоциклі потрапив у ДТП, і вказав координати, де сталася пригода. Коли медики прибули за викликом, мотоцикліст був здивований, бо не знав, що його смартфон передав центру екстреної медичної допомоги сигнал SOS.

Диспетчер Львівського обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф отримав виклик від Siri – персонального помічника гаджета: «Власник цього айфона потрапив в автоаварію і не реагує на свій телефон. Координати подання екстреного сигналу...і чітко вказав довготу і широту з похибкою 5 м», повідомили у Центрі.

Медики вирахували, звідки подано сигнал, і виїхали на виклик. За цими координатами перебував мотоцикліст, який потрапив в ДТП на одній із вулиць Львова. На щастя, він не отримав серйозних травм, його врятувала амуніція, тож допомога лікарів йому не знадобилася.

За словами лікаря з медицини невідкладних станів, який виїдждав на виклик, Ігоря Марчука, потерпілий був здивований, побачивши медиків, він не відразу зрозумів, що його смартфон подав екстренці сигнал SOS.