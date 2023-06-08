Бригада медиків, яка врятувала львів'янина:(зліва направо) фельдшер Олег Шушков, лікар Андрій Вуйцик і водій Тарас Климочко.

Медики бригади №185 екстреної медичної допомоги успішно реанімували 47-річного львів’янина, який раптово втратив свідомість, перестав дихати і у нього зупинився кровообіг. Це сталося у машині «швидкої», тож медики відразу розпочали реанімаційні дії і врятували пацієнтові життя.

О 13:00 в центральну диспетчерську надійшов виклик: на вул. Грушевського чоловік скаржиться на біль за грудиною, є підозра на інфаркт. На виклик виїхала бригада №185, до складу якої увійшли лікар Андрій Вуйцик, фельдшер Олег Шушков і водій Тарас Климочко.

Чоловік був при свідомості і чекав медиків у дворі будинку. Вони провели пацієнта до «швидкої» і почали проводити обстеження. Кардіограма показала, що у чоловіка таки інфаркт.

«Ми почали стабілізовувати його стан, як раптом чоловік поскаржився, що йому стає гірше. Раптово втратив свідомість, перестав дихати, на моніторі ми побачили зупинку кровообігу, тож відразу розпочали реанімаційні заходи. Через дві хвилини пацієнт почав дихати, прийшов до свідомості й у нього відновилося нормальне серцебиття. Ми доставили його до Львівської обласної клінічної лікарні, де він продовжить лікування», – розповів ZAXID.NET лікар Андрій Вуйцик.

Реанімаційні заходи лікарям «швидкої» доводиться проводити доволі часто, але, на жаль, не всі вони бувають успішними. Усе залежить від того, як швидко після зупинки кровообігу розпочалися реанімаційні заходи. Кожна втрачена хвилина зменшує шанси на виживання.

Цьому пацієнту пощастило, бо йому раптово стало погано в машині «швидкої», де все було під руками і медики відразу розпочали реанімаційні дії. Андрій Вуйцик розповів, що на «швидкій» працює 1,5 року. Йому і раніше доводилося реанімімувати пацієнтів, але лише остання реанімація була успішною.