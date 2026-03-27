Гортензії вважаються невибагливими рослинами, але для гарного росту їм потрібні правильні умови

З настанням весни садівники активно доглядають декоративні рослини, і гортензії потребують особливої уваги. Вони здатні перетворити сад на яскравий квітник, але лише кілька неправильних дій можуть звести всі зусилля нанівець. Детальніше про ці помилки пише Real Simple.

Гортензії вважаються невибагливими рослинами, але для гарного росту їм потрібні правильні умови. Найкраще вони розвиваються у родючому, добре дренованому ґрунті при помірному освітленні та регулярному поливі. Рослинам важливо отримувати достатньо вологи, але без застою води, а також мати достатньо простору для розвитку.

Неправильне освітлення

Гортензії найкраще почуваються у півтіні. Надмірне сонце, особливо в другій половині дня, може пошкодити листя і послабити рослину. Водночас занадто густий затінок також негативно впливає на розвиток.

Помилки під час обрізки

Обрізка у невідповідний час – одна з головних причин відсутності цвітіння. Якщо обрізати кущ пізно навесні, можна випадково видалити бруньки, з яких мали з’явитися квіти.

Рослини, що цвітуть на нових пагонах, можна обрізати ранньою весною або восени. А ті, що формують бутони на старих гілках, потребують дуже обережного підходу.

Невдале сусідство рослин

Деякі рослини виділяють речовини, які пригнічують ріст інших. Якщо посадити гортензію поруч із такими культурами, вона може розвиватися повільніше і гірше цвісти.

Неправильний полив

Гортензії потребують регулярного поливу. Недостатня кількість води призводить до в’янення, а надлишок – до загнивання коренів.

Важливо, щоб ґрунт добре пропускав воду і не затримував її надовго.

Надто щільна посадка

Якщо висадити кущі занадто близько один до одного, їм не вистачатиме поживних речовин і простору. Це підвищує ризик захворювань і уповільнює ріст.

Непідготовлений ґрунт

Гортензії люблять поживний і пухкий ґрунт. Якщо покращити лише посадкову яму, а не всю ділянку, коріння не зможе нормально розвиватися.

Відсутність захисту взимку

У регіонах із холодними зимами гортензії потребують додаткового захисту. Перед морозами їх варто добре полити і замульчувати ґрунт. Рослини в контейнерах краще перенести у захищене місце.