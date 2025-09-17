Гортензії зацвітуть ще рясніше після зими: що варто додати в ґрунт вже зараз
Гортензії – справжня окраса будь-якого саду. Щоб вони тішили пишним цвітінням наступного сезону, про догляд варто подбати восени. Один простий, але дієвий прийом допоможе захистити кущі від морозів і водночас підживити їх природним шляхом. Детальніше про це пише «24 Канал».
Чому варто використати опале листя
Замість того, щоб викидати листя, яке опадає з дерев восени, використайте його як натуральну мульчу для гортензій. Такий підхід має кілька переваг:
- захищає коріння від холоду та перепадів температур;
- перешкоджає росту бур’янів;
- утримує вологу в ґрунті;
- поступово збагачує землю органікою.
Коренева система гортензії розташована досить близько до поверхні, тому мульчування – критично важливе для успішної зимівлі рослини. Без цього є ризик, що взимку коріння постраждає від морозу, а навесні кущ не зможе нормально розвиватися.
Як замульчувати гортензії восени
Просто зібране сухе листя укладають навколо основи куща шаром 5-10 см. За бажанням можна додати трохи компосту чи торфу. Навесні мульча перегниє і стане природним добривом, що стимулює рясне цвітіння.
Що ще варто зробити восени в саду
Боротьба зі слимаками: ці шкідники особливо активні восени. Один із натуральних засобів від них – висадження левиного зіву, запах якого відлякує слимаків.
Догляд за полуницею: варто видалити старе листя та зайві вуса, а також провести профілактичну обробку.
Посадка малини: вересень-жовтень – оптимальний період для формування нового малинника. Дотримуйтеся правильної схеми висаджування, щоб отримати щедрий урожай наступного року.