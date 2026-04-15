Навесні лаванда не потребує активного підживлення

Саме у квітні закладається основа майбутнього цвітіння лаванди. У цей період рослина лише прокидається після зими, тому виглядає слабкою або сухуватою. Це природний процес, і головне – не втручатися занадто рано. Детальніше про те, що не варто робити, пише Radio Club.

Головна помилка – передчасна обрізка

Найпоширеніша помилка – обрізати кущ ще до появи нових пагонів. Зовні може здаватися, що рослина не ожила, але насправді вона тільки починає відновлення. Якщо зрізати гілки занадто рано, можна видалити частини, які незабаром дадуть новий ріст. У результаті лаванда слабшає і може не зацвісти.

Коли і як правильно обрізати

Обрізку варто проводити лише після появи свіжих зелених пагонів. Тоді можна видалити сухі та пошкоджені гілки, а також залишки старих квітконосів. Легке формування допоможе надати кущу охайної форми. Важливо не перестаратися, надмірне обрізання шкодить розвитку рослини.

Чому не можна зрізати стару деревину

Здерев’янілі частини лаванди майже не утворюють нових пагонів. Якщо їх зрізати, на кущі можуть залишитися порожні ділянки без зелені. Тому працювати варто лише з молодими пагонами, які активно ростуть.

Умови для здорового росту

Лаванда потребує добре дренованого ґрунту. Надлишок вологи може призвести до загнивання коріння. Якщо земля занадто щільна, варто додати гравій або інший розпушувач. Також рослині потрібен простір і хороша циркуляція повітря.

Чи потрібні добрива

Навесні лаванда не потребує активного підживлення. Надлишок добрив, особливо азотних, стимулює ріст листя, але не квітів. Краще дати рослині розвиватися природно, без зайвого втручання.

Догляд за лавандою у горщиках

Якщо лаванда росте в контейнері, варто перевірити, чи не стало корінню тісно. За потреби рослину пересаджують у більший горщик із легким субстратом. Якщо пересадка не потрібна, достатньо оновити верхній шар ґрунту і забезпечити максимум сонячного світла.