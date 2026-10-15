Трав’янисті півонії щороку відрощують нові стебла, які восени відмирають

Якщо півонії перестали цвісти, це не означає, що вони більше не потребують догляду. Восени їхня коренева система готується до зимового спокою, тому важливо допомогти рослинам пережити холодний період. У жовтні варто оглянути кущі, обрізати відмерлі частини, за потреби пересадити і стежити за вологістю ґрунту. Що ще зробити, пише Gardening Know How.

1. Обріжте трав’янисті півонії в правильний час

Трав’янисті півонії щороку відрощують нові стебла, які восени відмирають. До обрізання не варто братися відразу після завершення цвітіння, адже зелене листя продовжує виробляти поживні речовини, необхідні для розвитку кореневої системи.

Дочекайтеся, поки листя пожовтіє або побуріє, а надземна частина почне природно відмирати. Зазвичай це відбувається восени, коли температура повітря знижується. Тоді зріжте стебла, залишивши над поверхнею ґрунту приблизно 5 см.

Зрізане листя та інші рослинні залишки приберіть із квітника. Якщо на них були ознаки хвороб, не кладіть їх до звичайної компостної купи, щоб зменшити ризик поширення збудників. Інструменти після роботи очистьте, а за потреби продезінфікуйте.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

2. Не обрізайте деревоподібні півонії під корінь

Деревоподібні півонії відрізняються від трав’янистих тим, що мають здерев’янілі пагони, які залишаються над землею протягом року. Саме на них формуються бруньки, з яких наступного сезону розвиватимуться нові пагони та квіти.

У жовтні не зрізайте такі кущі майже до землі й не проводьте сильного обрізання без потреби. Це може пошкодити пагони, на яких рослина формуватиме майбутні квіти.

Натомість видаліть сухе, пошкоджене листя та дозрілі насіннєві коробочки, якщо вони залишилися після цвітіння. Також приберіть опале листя навколо основи куща. Якщо рослина хворіла протягом сезону, особливо ретельно очистьте ділянку від уражених залишків.

Навесні огляньте молоді пагони. Засоби захисту від грибкових захворювань застосовуйте лише за потреби, відповідно до інструкції та з урахуванням конкретної хвороби.

3. За потреби розділіть або пересадіть кущі

Жовтень може бути сприятливим часом для пересаджування півоній, якщо ґрунт ще не промерз, а до настання стійких морозів залишається достатньо часу для вкорінення. Це доречно, якщо кущ росте в затінку, йому бракує місця або потрібно змінити розташування квітника.

Викопуйте рослину обережно, відступивши від основи куща, щоб якомога менше пошкодити коріння. Якщо плануєте розділити півонію, використовуйте чистий гострий ніж або відповідний садовий інструмент.

Кожна частина трав’янистої півонії повинна мати здорові корені та щонайменше три добре сформовані бруньки відновлення. Саме з них навесні розвиватимуться нові пагони.

Підготуйте місце з достатнім освітленням і пухким, добре дренованим ґрунтом. Під час садіння трав’янистих півоній розміщуйте бруньки приблизно на 2,5–5 см нижче поверхні ґрунту, залежно від особливостей ділянки та клімату. Надмірне заглиблення часто призводить до слабкого цвітіння або його відсутності.

4. Полийте півонії після садіння або пересаджування

Щойно висаджені й пересаджені півонії потребують достатньої кількості вологи, щоб ґрунт щільно прилягав до коренів і рослини могли вкорінитися до зими.

Після садіння рясно полийте кущі, а надалі перевіряйте вологість землі. Якщо тривалий час немає дощу, а ґрунт підсихає, полийте рослини повторно. Водночас не допускайте застою води, оскільки надмірна вологість може спричинити загнивання коренів.

У міру похолодання поступово зменшуйте частоту поливання. Коли ґрунт промерзне, додаткове зволоження припиніть. Дорослі, добре вкорінені півонії зазвичай не потребують частого осіннього поливання, якщо опадів достатньо.

5. Замульчуйте молоді та пересаджені півонії

Мульча допомагає зберігати вологу в ґрунті, стримує ріст бур’янів і зменшує різкі коливання температури. Проте восени вона потрібна не всім півоніям однаково.

Дорослі кущі, які добре прижилися, зазвичай можуть зимувати без додаткового укриття кореневої зони. А от молоді та щойно пересаджені рослини можуть потребувати легкого захисту, особливо на ділянках із різкими перепадами температури.

Використовуйте тонкий шар сухого подрібненого листя, соломи або хвойного гілля. Розкладіть матеріал навколо куща, але не засипайте бруньки відновлення та основу пагонів товстим шаром мульчі. Надмірне утримання вологи біля кореневої шийки може сприяти загниванню.

Не використовуйте свіжий гній як зимове укриття. Також уникайте товстого шару тирси, яка може ущільнюватися й утримувати зайву вологу.

6. Висадіть нові півонії до настання морозів

Осінь підходить для садіння півоній, оскільки ґрунт ще зберігає тепло, а прохолодна погода зменшує випаровування вологи. Проте важливо не відкладати роботу до моменту, коли земля почне промерзати.

Оберіть сонячне місце, де вода не застоюється після дощу. Півонії найкраще розвиваються в родючому, пухкому ґрунті з добрим дренажем. Якщо земля важка й глиниста, заздалегідь поліпште її структуру та забезпечте відведення зайвої води.

Під час садіння трав’янистих сортів не заглиблюйте бруньки надмірно: орієнтовно вони мають бути на глибині 2,5–5 см від поверхні ґрунту. Для деревоподібних півоній правила садіння можуть відрізнятися залежно від того, чи це кореневласна рослина, чи саджанець, щеплений на іншу півонію, тому враховуйте рекомендації розсадника.

Після садіння добре полийте рослину та, якщо потрібно, замульчуйте ґрунт навколо неї тонким шаром. Стежте, щоб мульча не закривала основу пагонів і не затримувала надлишкову вологу.