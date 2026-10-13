Зазвичай бульби дістають із землі в жовтні, коли листя починає жовтіти

Бульбова бегонія потребує особливого догляду восени, адже її бульби не витримують промерзання ґрунту. Щоб рослина успішно пережила холодний період і навесні відновила ріст, важливо вчасно викопати її, правильно просушити та створити відповідні умови для зберігання. Більше про це пише Deccoria.

Коли викопувати бульби бегонії

Зазвичай бульби дістають із землі в жовтні, коли листя починає жовтіти, а пагони поступово відмирають. Не обов’язково чекати, доки надземна частина повністю висохне. Найважливіше – завершити роботи до промерзання ґрунту.

Якщо прогнозують сильні заморозки, краще викопати бегонію раніше. Низькі температури можуть пошкодити бульби, через що вони гірше зберігатимуться взимку або не відновляться навесні.

Як правильно викопати бегонію

Бегонію, яка росте на клумбі, обережно підкопують садовою лопатою або вилами. Інструмент варто заглиблювати на певній відстані від пагонів, щоб не зачепити й не розрізати бульбу.

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Після викопування пагони вкорочують, залишаючи кілька сантиметрів над бульбою. Не потрібно відразу відривати їх: залишки стебел мають поступово підсохнути. Землю з бульб обережно струшують, не пошкоджуючи поверхню.

Мити бульби водою перед зимовим зберіганням не варто. Надлишкова волога може сприяти розвитку гнилі, особливо якщо рослинний матеріал не встигне добре просохнути.

Якщо бегонія росте в горщику або балконному ящику, контейнер можна перенести в прохолодне сухе приміщення та припинити полив. Коли ґрунт висохне, а пагони відімруть, бульби обережно дістають для подальшої підготовки.

Чому бульби потрібно просушити перед зберіганням

Викопані бульби не можна відразу переносити на зимове зберігання. Спочатку їм потрібно дати час просохнути. Для цього їх розкладають одним шаром у сухому затіненому місці, захищеному від прямих сонячних променів. Зазвичай цей процес триває близько двох-трьох тижнів.

Під час просушування поверхня бульб підсихає, а залишки пагонів поступово відмирають. Коли сухі частини легко відокремлюються, можна прибрати рештки землі та сухих корінців. Робити це потрібно обережно, використовуючи долоні або м'яку щітку, щоб не пошкодити бульби.

Перед закладанням на зиму огляньте кожну з них. Екземпляри з ознаками гнилі або значними пошкодженнями не варто зберігати разом зі здоровими.

Як доглядати за бульбами бегонії взимку

Упродовж зими бульби потрібно час від часу оглядати. Якщо на одній із них з’явилися м’які ділянки, пліснява чи ознаки загнивання, її слід відокремити від здорового посадкового матеріалу.

Для зберігання важливо вибрати прохолодне, сухе місце без промерзання та різких коливань вологості. Бульби не повинні залишатися мокрими, але й надмірне пересушування небажане. Періодичний огляд допоможе вчасно помітити проблеми та не допустити їх поширення.

Що робити з бегонією навесні

Наприкінці зими або навесні, коли наближатиметься час відновлення росту, бульби дістають зі сховища й перевіряють. Здоровий посадковий матеріал висаджують у свіжий субстрат, розміщуючи його так, щоб рослина могла поступово розвивати пагони та коріння.

Після посадки важливо не перезволожувати ґрунт. Полив збільшують поступово, зважаючи на появу нових пагонів і стан субстрату. Коли мине загроза заморозків і встановиться відповідна погода, рослини можна поступово привчати до умов надворі.

Своєчасне викопування, ретельне просушування та правильне зимове зберігання допоможуть зберегти бульби бегонії до наступного сезону. Завдяки такій підготовці рослина матиме більше шансів відновити ріст навесні й знову цвісти влітку.