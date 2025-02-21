14 листопада 2024 року суддя Шевченківського районного суду Львова Галина Білінська визнала Андрія Слюсарчука, більш відомого як «Доктор Пі», невинуватим і виправдала за трьома статтями – підроблення документів (ст. 358), незаконній лікувальній діяльності (ст. 138) та шахрайстві (ст. 190). Незважаючи на те, що батьки звинувачували псевдолікаря у смертях дітей після операцій, суд не знайшов у його діях складу злочину. У січні 2025 року Львівський апеляційний суд за зверненням прокурорів відкрив провадження, тому поки що виправдальний вирок не набув законної сили.

Вирок став останнім інформаційним приводом, який ненадовго повернув Андрія Слюсарчука у медіапростір. Утім за кілька днів про нього всі знову забули. У лютому в стосунках між Україною та США виникла напруженість через різкі висловлювання новообраного президента Дональда Трампа про Володимира Зеленського. На ці події вирішив відреагувати і «Доктор Пі», який, як з’ясувалось, активно веде соцмережі і стверджує, що продовжує лікувальну справу.

ZAXID.NET розповідає, чим небезпечне повернення в інформаційний простір псевдолікаря та чим він зараз займається.

Анонімна сторінка знову зробила Слюсарчука відомим

Новий поштовх популярності Слюсарчук отримав завдяки опублікованому у Facebook зверненню до президента США Дональда Трампа. До цього псевдолікар публікував примітивні й графоманські утвори, які, судячи з реакцій, не мали успіху у читачів. Інколи Слюсарчук представлявся у своїх дописах, як «нейрохірург, гіпнотерапевт, професор» та публікував фото в хірургічному костюмі з операційної зали. Однак навіть ці титули не додавали йому популярності. Його сторінка в Instagram налічує трохи більше тисячі підписників, а фото мають 5-10 уподобань.

Фото зі сторінки Андрія Слюсарчука

На Facebook дописи теж до останнього часу не були популярними, однак усе змінилось 20 лютого, коли емоційне звернення Слюсарчука до Дональда Трампа поширив акаунт під іменем Ольга Смоляр (Smolyar Olga). На сторінці у Facebook Смоляр підписала себе, як удова, а місцем проживання вказала Кременчук. Найімовірніше, це несправжня людина і сторінка є фейковою. Смоляр зареєструвалась у Facebook 6 травня 2023 року. З цього часу акаунт щодня публікує десятки постів псевдопатріотичної спрямованості. Це переважно згенеровані ШІ картинки та фото з емоційними клікбейтними текстами чужих дописів, які експлуатують теми жорсткої війни, загиблих військових, несправедливості, спекулюють на чужому горі.

У травні 2024 року цей самий акаунт уже відзначився поширенням фейку про те, як солдат з Тернополя їхав у метро Києва на одній нозі до своєї частини і «йому ніхто не допоміг» – не запропонував сісти. Історія супроводжувалась фото військового з ампутованою ногою, який стоїть у вагоні метро з сумками. Віктор Трегубов звернув увагу, що форма на військовому російського виробництва «Берьозка», сам вагон теж російський, а збоку видно схему метро Москви. Пост отримав понад тисячу поширень і ще більше уподобань.

Пост зі зверненням Слюсарчука до Дональда Трампа отримав 68 тис. поширень, що є рекордом для цієї фейкової сторінки. Допис поширювали політики, журналісти, лікарі, багато з яких навіть захищали Слюсарчука і доводили, що він є мало не світилом медицини. Низка медіа зробили новини про це звернення, наприклад, львівські сайти «Еспрессо» та «Високий Замок».

Окремо варто звернути увагу на спрямованість постів на сторінці Смоляр. Частина з них має яскраво виражений скептичний, а часто й ворожий до українського військово-політичного керівництва характер. Цілком прогнозовано, що найбільше критики з постів Ольги Смоляр дістається президенту України Володимиру Зеленському.

Подібну спрямованість мають й вірші Андрія Слюсарчука. Наприклад, у вірші «Крок крізь попіл» Слюсарчук пише про російсько-українську війну, як війну між Дональдом Трампом та Владіміром Путіним.

Риють могили – не день, а година,

де матері зводять хрести із піску.

А ви – два шакали в личині людини,

ділите землю, немов лот у торгу.

Такий підхід цілком вкладається у парадигму російської пропаганди, де Україну позбавляють суб’єктності, як незалежну державу, яка може самостійно вирішувати свої справи.

Таким же духом просякнутий сам текст звернення Слюсарчука до Трампа. Більше того, написання деяких слів може вказувати на те, що текст спершу був написаний російською, а згодом перекладений Google-перекладачем на українську. Наприклад, речення «Ви кличете Путіна "генієм"?» прямо вказує на те, що в оригіналі воно звучало так: «Вы зовете Путина "гением"?».

Класична технологія дискредитації

Тисячі українців, які поширили «звернення Слюсарчука» стали жертвами інформаційної провокації. Журналіст Денис Казанський звертає увагу, що такого сплеску популярності псевдолікаря не сталось, якби користувачі соцмереж навчились перевіряти інформацію про те й про тих, кого вони так активно поширюють.

«На жаль, величезна кількість наших громадян думає дупою і не розуміє, яку інформацію поширює. По Фейсбуку летить величезна кількість репостів допису «доктора Слюсарчука», більше відомого як Доктор Пі. Це судимий шахрай, який відсидів у вʼязниці і який не є тим, за кого себе видає. Ця інформація гуглиться дуже легко, але навіщо щось перевіряти? Люди бачать емоційний пост і поширюють його, не думаючи. Шахрай задоволений. Йому навіть не треба змінювати імʼя. Достатньо написати лише щемливого поста, на хайпі згадати Трампа, і в нього вже купа нової аудиторії, нові фанати, які не вміють користуватися пошуковиками. Класична технологія», – написав журналіст Денис Казанський.

Журналіст додає, що у кейсі Слюсарчука застосована класична технологія дискредитації усієї справи, якої стосується його допис.

«Хтось вже пише: яка різниця, що він шахрай, він же пише такі важливі речі. Оце і є класична технологія дискредитації. Якщо це “звернення до Трампа” дійсне дійде до когось з команди Трампа, він просто одразу скаже – “та це ж не нейрохірург, а злочинець, жодному його слову не можна вірити, у них там всі такі”. Всі меседжі, які поширює Слюсарчук, будуть автоматично дискредитовані. Замарані його імʼям. Можливо, на це і розрахована ця кампанія. Та як бачите, вона успішна. Бо у ній цілком щиро беруть участь наші громадяни, які не вміють користуватися Гуглом», – пише Казанський.

Медіаексперт Отар Довженко взагалі не впевнений в автентичності звернення Слюсарчука, оскільки раніше він не проявляв публіцистичних талантів. Він вважає, що ймовірно цей допис міг бути підігріванням антизахідних настроїв, що очевидно вигідні Росії.

«Це класичний медіавірус. Мета його запуску може бути довільна, навіть зовсім не пов'язана із змістом тексту. Наприклад, забити інфопростір множинними копіями одного й того самого повідомлення, відвернути увагу, перевірити готовність суспільства до подібних масових кампаній перед тим, як поширити щось справді шкідливе. Можливо, це підігрівання антизахідного ресентименту, зневіри і песимізму, що дуже вигідно Росії в цей доленосний час. Або щось зовсім інше. Медіавіруси, як листи щастя в нашому дитинстві, бувають геть безглузді – для перевірки зв’язку і перепису лемінгів, готових стрибати. Самого Слюсарчука я взагалі не бачу сенсу обговорювати, цю писанину могли підписати і суддею Зваричем, і Остапом Стахівим. Біда в тому, що в людей не спрацьовує детектор фігні. Вони не фільтрують інформацію і готові передавати далі будь-які невідомі пакунки, призначення яких не розуміють або розуміють хибно», – розповів ZAXID.NET Отар Довженко.

Після критики в соцмережах Слюсарчук опублікував кілька обурливих дописів, у яких заявив, що «Україна знищує найкращих» і що в нього більше немає амбіцій в Україні.

Чим зараз займається «Доктор Пі»

Судячи із соцмереж, Андрій Слюсарчук має багато вільного часу, адже кілька разів на день публікує філософські дописи та вірші, проілюстровані власними фото. У Instagram він ділиться ними активніше. На новіших фото він переважно на відпочинку за кордоном, зокрема у Швейцарії. Також він публікує фото з різних локацій у Львові. Крім цього, іноді він публікує фотографії у медичному костюмі, зазначаючи, що він практикуючий лікар.

У лютому 2022 року журналісти ТСН опублікували розслідування, в якому йшлося про те, що після виходу з тюрми за так званим «законом Савченко» у 2016 році, він обжився маєтком біля Києва та працевлаштувався у фармацевтичну компанію «Екофарм» та хімічну компанію «Сполука», що належать його давнім знайомим.

Журналіст під виглядом пацієнта записався на прийом до Андрія Слюсарчука, просто подзвонивши йому на мобільний. Прийом він провів у своєму заміському будинку в Іванковичах, що під Києвом. Судячи з прихованих відео журналіста, прийом він вів у житловій кімнаті посеред коробок із документами. Під час прийому він хизувався, що лікує дітей від раку.

Пізніше сам Слюсарчук розповів журналістам, що після виходу з тюрми друзі нібито дали йому 300 доларів, однак він продовжив лікарську діяльність і за 5 років сам зміг купити будинок та машину.

«Я допомагаю всім своїм друзям. У мене 5 годинників, які коштують по 170 тисяч. Моя зарплата складає приблизно 210 тисяч гривень», – розповідав журналістам Андрій Слюсарчук.

Власники фармкомпаній, від яких Слюсарчук отримує доходи, підтвердили, що він у них справді працює. Зокрема, власник «Екофарму» Анатолій Новик розповів журналістам, що це він дав йому гроші на будинок і забезпечив роботою.

За даними YouControl, будинок в Іванковичах належить Андрію Слюсарчуку, також на нього зареєстровані дві земельні ділянки загальною площею 0,25 га в Київській області. На нього записаний автомобіль Volvo XC90 2018 року випуску. Із вересня 2019 року Андрій Слюсарчук зареєстрований як ФОП із кведами на загальну медичну практику. До 2021 року юридичною адресою ФОПа був будинок у Жидачеві, а з вересня 2021 – помешкання в Іванковичах.

Водночас слідчий у справі Слюсарчука Олександр Сорока розповів ТСН, що псевдолікар не має медичної освіти і не мав права проводити операції. У цій справі він допитав професорів Московського медінституту імені Пирогова, які підтвердили, що Слюсарчук у цьому виші ніколи не навчався. Додамо, що на момент інтерв’ю псевдолікар ще не отримав виправдальний вирок і перебував під слідством.

За що судили Слюсарчука

Андрій Слюсарчук видавав себе за видатного лікаря-нейрохірурга, доктора медичних наук, хоча не мав вищої освіти взагалі. Популярність він здобув на початку 2000-х, видаючи себе за людину з нібито феноменальною пам’яттю, бо міг відтворити 30 мільйонів знаків числа Пі після коми. За це він отримав прізвисько «Доктора Пі». За президентства Віктора Ющенка йому вдалось стати радником віцепремʼєра України. Крім цього, Віктор Янукович нагородив його державною премією в галузі освіти.

У 2005 році Андрій Слюсарчук влаштувався на посаду професора кафедри інформаційних систем та технологій Інституту підприємництва та перспективних технологій НУ «Львівська політехніка». Для цього він використав підроблені документи про освіту – дублікат диплому російського Державного медичного університету Федерального агентства з охорони здоровʼя, диплом кандидата медичних наук Московської медичної академії, диплом доктора медичних наук та диплом про перепідготовку Санкт-Петербурзького державного університету.

Крім викладання, він вів медичну практику. У матеріалах сліства описані кілька випадків смертей пацієнтів після проведених Слюсарчуком операцій. Зокрема у 2006 році він нібито на прохання родичів оперував хворого у Бродівській центральній районній лікарні. Пацієнт перебував на стаціонарному лікуванні через закриту черепно-мозкову травму, а після операції помер, так і не опритомнівши.

У червні 2008 року батьки малолітньої пацієнтки з черепно-мозковою травмою та струсом мозку попросили Андрія Слюсарчука прооперувати дитину у Чортківській районній лікарні. Він провів дитині трепанацію черепа зліва й видалив частину тканин головного мозку. Після цього дитина померла.

Того ж року Слюсарчук проводив операцію в Славутській центральній лікарні на Хмельниччині. Він намагався видалити хворому новоутворення в головному мозку. Через кілька днів пацієнт також помер у реанімації. Ще одну операцію у Чортківській райлікарні він провів того ж 2008 року на прохання дружини хворого, в якого діагностували інтоксикаційно-гіпоксичну енцефолопатію важкого ступеня та церебральну кому. Чоловік помер наступного дня після операції. У 2010 році Слюсарчук прооперував ще одного малолітнього пацієнта з Тернопільщини, який також помер одразу після операції. Слідчі звинувачували псевдолікаря в тому, що він обіцяв вилікувати безнадійно хворих людей й знайти для них ліки за кордоном.

Викрити псевдолікаря допомогло розслідування львівської газети «Експрес», опублікуване у 2011 році. Тоді ж і стала відома реальна біографія Слюсарчука: він стверджував, що родом із Вінниці і в 12 років вступив у медінститут у Москві. Однак, за даними журналістів, він народився в Житомирі, а матір залишила його у дитбудинку.

Після розслідування журналістів правоохоронці звинуватили Андрія Слюсарчука у підробці документів про освіту. 14 листопада 2011 року, його затримали у Києві. Увесь час Слюсарчук перебував у СІЗО й двічі намагався покінчити життя самогубством. У 2014 році Сихівський райсуд визнав його винним у пʼяти випадках незаконної лікарської діяльності, двох вбивствах з необережності, шахрайстві та підробці документів. У вʼязниці він провів чотири роки і сім місяців.

У 2016 році він вийшов на волю за «Законом Савченко». У 2017 році апеляційний суд Тернопільської області скасував вирок «Доктору Пі» й відправив його на повторний розгляд. У суді Андрій Слюсарчук свою провину не визнавав й називав справу сфабрикованою російськими спецслужбами разом з українськими правоохоронцями. Слюсарчук розповідав, що мав конфлікт з українською владою, а ЗМІ створили йому штучну біографію.

14 листопада 2024 року Шевченківський райсуд Львова визнав Андрія Слюсарчука невинуватим та виправдав через відсутність в його діях складу злочинів й недостатність доказів. Суд вважає, що слідчі неналежно оформили копії важливих документів й порушили права обвинуваченого. На думку суду, те, що Слюсарчук представлявся лікарем-нейрохірургом, є зловживанням довірою людей, а не шахрайством.

Суд виправдав Слюсарчука у справі про підробку документів, незаконну лікувальну діяльність, вбивство з необережності та шахрайство. Суд відмовив потерпілим у відшкодуванні моральної та матеріальної шкоди. Зараз прокуратура оскаржує вирок у апеляції.