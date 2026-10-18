Для приготування знадобляться лише два продукти

Домашній кисломолочний сир можна приготувати без спеціальних заквасок і складних кулінарних технік. Для цього вам знадобиться звичайне молоко та кефір, а у результаті ви отримаєте ніжний сир. Shuba розповідає, як приготувати домашній кисломолочний сир.

Які інгредієнти потрібні для домашнього сиру?

Для приготування знадобляться лише два продукти:

Молоко – 1 літр. Кефір – 500 мілілітрів.

Жирність молока впливає на текстуру готового продукту: чим воно жирніше, тим м’якшим буде сир.

Як приготувати кисломолочний сир?

Кулінарна блогерка Галина Цах поділилася способом, як приготувати домашній кисломолочний сир.

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Поєднайте молоко та кефір у каструлі. Прогрівайте на середньому або слабкому вогні 15–20 хвилин, періодично помішуючи. Поступово суміш почне розшаровуватись: з’являться сирні згустки й прозора сироватка.

Перелийте масу в друшляк, застелений марлею. Залиште на 20–40 хвилин, щоб стекла зайва рідина. За потреби тканину можна злегка відтиснути. Якщо марлі немає, використайте чистий кухонний рушник.

Сироватка, яка залишиться після приготування, чудово підходить для оладок, хліба та тіста для піци, тому її не потрібно виливати.