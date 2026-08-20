Простий домашній напій, який можна приготувати всього за кілька хвилин. Він виходить ароматним, легким і чудово освіжає у спекотний день. Для рецепта знадобляться лише лимони, вода та трохи цукру. Подавайте напій добре охолодженим, додавши лід і свіжу м’яту. Рецепт Shuba.

Інгредієнти Лимони 2 шт. Цукор 1 ст. л. Вода 1 л Лід за смаком М’ята за смаком Спосіб приготування: Крок 1 Ретельно помийте лимони та обсушіть їх рушником. За потреби обдайте окропом, щоб добре очистити шкірку. Крок 2 Натріть із лимонів лише жовту частину цедри, не зачіпаючи білий шар. Перекладіть цедру в миску, додайте цукор і добре розітріть ложкою, щоб цедра віддала свій аромат. Крок 3 Покатайте лимони по столу, злегка натискаючи долонею, а потім розріжте їх навпіл. Вичавіть сік, додайте його до цедри з цукром і перемішуйте близько 30 секунд. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати Крок 4 Процідіть лимонну основу через дрібне сито, щоб прибрати цедру та кісточки. Влийте воду й ретельно перемішайте. Крок 5 Спробуйте лимонад і за потреби додайте трохи цукру. Розлийте напій у склянки, додайте лід і прикрасьте свіжою м’ятою.