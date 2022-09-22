Небайдужих просять долучитися, аби навести порядок у Домівці врятованих тварин, що на вул. Довбуша

На суботу, 24 вересня, у Домівці врятованих тварин запланували толоку. Усіх небайдужих запрошують допомогти навести лад у притулку, де зокрема, живуть евакуйовані з зони бойових дій тварини, повідомила прес-служба міськради.

Толока розпочнеться в 11:00 у Домівці врятованих тварин, що на вул. Довбуша, 24. Охочі долучитися до прибирання мають мати при собі змінний одяг.

«Домівка врятованих тварин з початку війни евакуювала та прийняла дуже багато тварин, зокрема, і за останній тиждень. І вони потребують наших рук. Власне, в суботу в нас спецзавдання, а добрих рук бракує. Тож запрошуємо вас прийти та допомогти нам. Ми і наші підопічні будемо дуже раді вас бачити», – зазначив керівник Домівки врятованих тварин Орест Залипський.

Нагадаємо, у травні Домівка врятованих тварин розпочала будівництво нового притулку за 45 км від Львова. Земельну ділянку в селі Сілець біля Добротвора надав благодійник, але зоозахисники потребують близько 3 млн грн на будівництво самого притулку.