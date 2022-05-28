З метою збереження життя та здоров'я персоналу Слов’янської теплоелектростанції, а також у зв'язку з необхідністю евакуації працівників та членів їхніх сімей прийнято рішення про зупинення її роботи, повідомила компанія «Донбасенерго».

Там зазначили, що впродовж останніх днів Миколаївська міська територіальна громада Донецької області, де територіально розташована Слов'янська ТЕС, постійно перебуває під ракетно-артилерійським обстрілом з боку російських окупаційних військ.

«Персонал електростанції увесь час активної фази війни героїчно забезпечував роботу генеруючого обладнання та відпуск електроенергії до енергосистеми України. З метою збереження життя та здоров’я персоналу станції, а також у зв’язку з необхідністю евакуації працівників та членів їх сімей, ПАТ “Донбасенерго” прийнято рішення про зупинення роботи Слов’янської ТЕС 27 травня 2022 року», – сказано в повідомленні.

До слова, сумарна встановлена потужність Слов'янської ТЕС становить 880 МВт.

Раніше через дії окупантів припинила роботу також ТЕС у Щасті Луганської області. Це сталося за три дні до початку повномасштабного російського вторгнення.

Також російські загарбники з березня захопили Запорізьку АЕС, яка розташована в Енергодарі, однак вона продовжує постачати електроенергію в енергосистему України.