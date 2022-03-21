У Росії скоїв самогубство математик з Донецька Костянтин Ольмезов. Він переїхав до Росії ще в 2018 році й займався там науковою діяльністю.

За інформацією російського адвоката Дмитра Захватова, раніше Ольмезов намагався виїхати після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, однак ФСБ його затримала і сфабрикувала щодо нього адмінпротокол і затримала на 15 діб.

«Я отримав звістку про те, що вранці [20 березня] він покінчив життя самогубством, залишивши передсмертну записку, що йде з життя тому, що не може перенести жахіття того, що відбувається. Талановитий, перспективний математик. Ольмезов Костянтин», – написав Захватов.

Крім того, Ольмезов також опублікував передсмертну записку у своєму Telegram-каналі.

«Я абсолютний атеїст. Я не вірю в пекло, я йду в нікуди. Але це нікуди мені миліше за реальність, де частина народу відкотилася в дикість, а інша частина цьому потурає», – написав математик, засуджуючи російську агресію в Україні.

Як пише «Укрінформ», Костянтин Ольмезов народився в Україні. З 2018 року він жив у росії, переїхавши туди з Донецька, який у 2014 році взяли під контроль російські бойовики. У Москві він займався адитивною комбінаторикою – галуззю математики, яка не представлена в Україні.

Ольмезов Вступив до аспірантури Московського фізико-технічного інституту й писав дисертацію.

Вийшовши зі спецприймальника ФСБ, куди його запроторили після спроби виїхати з країни за сфабрикованим протоколом, Ольмезов отримав запрошення з університету Австрії, куди збирався поїхати, щоб продовжити навчання.