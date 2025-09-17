Вони дуже універсальні і у багатьох ситуаціях можуть замінити спеціальні інструменти

Ватні диски – підійдуть не лише для знімання макіяжу. Вони дуже універсальні і у багатьох ситуаціях можуть замінити спеціальні інструменти. РБК-Україна розповідає, як використовувати ватні диски у побуті.

Чистка екранів

Екрани комп’ютерів та телевізорів часто збирають пил, що може пошкодити техніку. Якщо ви хочете прибрати пил без шкоди для екрана, відмовтеся від використання вологих серветок, оскільки вони можуть містити хімічні речовини, що призводять до утворення розводів. А ось ватні диски є ідеальним варіантом – вони не залишають слідів, ворсинок чи пилу, тому прекрасно підходять для очищення екранів.

Ароматизація повітря в кімнатах

Ви можете створити натуральні ароматизатори з ватних дисків. Для цього достатньо кілька крапель ефірної олії нанести на ватний диск та покласти його у невеликі тканинні мішечки. Такі ароматизатори можна розставити по всьому дому.

Захист рослин від засухи

Для тих, хто займається садівництвом, ватні диски можуть допомогти зберегти вологу в горщиках з рослинами. Просто покладіть ватні диски на дно горщика перед посадкою рослин. Вони будуть утримувати вологу, щоб допоможе корінням залишатися зволоженими довше.

Добрива для рослин

Якщо ви хочете забезпечити своїм кімнатним рослинам додаткове живлення, замочіть ватні диски в розчині добрив і помістіть їх у горщики з рослинами. Це дасть корінням додаткову підживку, що сприятиме покращенню росту та здоров’я.

Пророщування насіння без ґрунту

Ви можете пророщувати насіння за допомогою ватних дисків. Для цього візьміть пластиковий контейнер з кришкою, викладіть на його дно ватні диски, злегка зволожте їх водою і рівномірно розкладіть насіння.

Накрийте контейнер кришкою або плівкою, щоб створити вологе середовище. За кілька днів ви побачите, як насіння проросте, після чого його можна пересадити в ґрунт.

Виявлення шкідників на нових рослинах

Купуючи нові рослини, особливо в магазинах, важливо ретельно перевіряти їх на наявність шкідників. Просто розкладіть поруч з ними кілька вологих ватних дисків. Шкідники, такі як павутинні кліщі або попелиці, можуть сповзати на ці білі диски.