Багато хто після прання стикається з тим, що речі надто сильно пахнуть пральним порошком. Комусь це здається приємним, але дехто відчуває дискомфорт, особливо якщо аромат тримається кілька днів. А для людей з алергією така стійкість запаху може стати справжньою проблемою. Ukr.Media розповідає про прості способи, які допоможуть позбутися аромату.

Як позбутися запаху порошку?

Найефективніший спосіб прибрати надлишковий запах – додати ще одне полоскання після прання. Якщо одного разу недостатньо, процедуру можна повторити знову.

Також ви можете змінити засіб для прання. Наприклад, рідкий порошок не настільки сильно в’їдається в тканину, як гранульований. Він буде легше вимиватися і не залишати після себе такого різкого запаху.

Щоб позбутися запаху порошку, рекомендується сушити одяг на свіжому повітрі. Саме хороша вентиляція та циркуляція повітря допомагають швидко вивітрити сторонні запахи. У холодну пору року цей ефект теж помітний.

Але найважливіша рекомендація – сипте менше порошку при пранні. Зменште його кількість рівно вдвічі від того, що вказано на упаковці.