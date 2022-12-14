У парках Львова можна буде гуляти безпечно

Для боротьби з ожеледицею доріжких львівських парків узимку посипатимуть дрібним щебневим відсівом замість піскосуміші. Про це розповіла керівниця управління екології та природних ресурсів міськради Львова Олександра Сладкова.

«У всіх парках міста ми вирішили відмовитись від піскосуміші та дали доручення використовувати лише дрібний відсів для посипання доріжок. Він є чудовою альтернативою, адже після використання його можна просто змести на газон – він зовсім не шкодить траві та зеленим насадженням. Відсів не розчиняється та не стікає з доріжок, а просто примерзає і зберігається, виконуючи свою функцію», – пояснила Олександра Сладкова.

Окрім того, за її словами, такий матеріал обходиться дешевше, аніж піскосуміш і має більш естетичний вигляд.

Нагадаємо, що у 2021 році у парках Львова замість піскосуміші почали використовувати для посипання доріжок кавову гущу. Тоді місто домовилося з кількома кав'ярнями, які зголосилися безкоштовно віддавати гущу. Тієї ж зими таку львівську ініціативу перейняли мерії Кракова і Варшави.

Утім, як розповіла Олександра Сладкова ZAXID.NET, цього року виникли проблеми із заготівлею кавової гущі, адже влітку не вийшло висушувати її у потрібній кількості – практично у промислових масштабах.