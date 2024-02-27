Емма Стоун знімається з 19 років

Уже 11 березня вручатимуть «Оскар», нагороду, яку часом називають головною для кінематографістів. Тож ZAXID.NET розповідає про тих, хто має шанси отримати статуетку з «великої оскарівської п’ятірки». Йдеться про номінації за найкращий фільм, найкращу режисуру, найкращі роботи акторка та акторки, найкращий адаптований чи оригінальний сценарії. Ми уже розповіли про режисерів. Тепер поговоримо про акторські номінації.

Актриса Емма Стоун регулярно потрапляє до топів найталановитіших, найкрасивіших, сексуальних, успішних і так далі. У 35 років вона має солідну фільмографію та цілу купу нагород. За роль у фільмі Йоргоса Лантімоса «Бідолашні створіння» вона уже отримала безліч призів, зокрема «Золотий глобус» та BAFTA.

П’ять фактів про Емму Стоун

Насправді її звуть Емілі Джин Стоун. Емма Стоун. Ім'я Емма майбутня зірка взяла, оскільки серед зареєстрованих в Гільдії акторів уже була Емілі Стоун. Вона народилась 6 листопада 1988 року.

Емма Стоун є фанаткою Леонардо Ді Капріо. Вона сім разів дивилася «Титанік» у кіно, а на 12-й день народження отримала фото зірки з автографом.

За свою кар'єру Емма Стоун довела, що їй пасує будь-який колір волосся. Вона була і рудою, і брюнеткою, і білявкою, і навіть фарбувалася в різні кольори одночасно.

Емма Стоун розпочала свою кар'єру з ромкомів та мелодрам. Але талант та амбіції взяли своє. Так з'явилися «Бердмен», «Ла-Ла Ленд» та «Фаворитка». Втім, комедійний талант Емми теж ніхто не скасовував. Також Стоун вміє співати ти віддала танцями понад 10 років життя.

На початку кар'єри Емма вибирала цікаві історії, потім більшу увагу приділяла своїм героїням, але зрештою прийшла до розуміння, наскільки важливий режисер проекту.

П’ять найкращих фільмів з Еммою Стоун

2011 – Прислуга

2014 – Магія місячного сяйва

2014 – Бердмен

2015 – Ірраціональна людина

2016 – Ла-Ла Ленд

Про конкуренток Емми Стоун