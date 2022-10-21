Повноцінний проїзд мостом поблизу села Сокіл повністю відновили

На Волині завершили ремонт 12-метрового мосту неподалік села Сокіл Рожищенської громади. Ремонтувати переправу через річку Лютиця розпочали в 2021 році, під час робіт на 11-кілометровій ділянці автошляху Т-18-02, що пролягає між селами Сокіл та Оленівка. Головний дорожник Волині Анатолій Посполітак називав цей відтинок автошляху «найгіршим у області».

До початку повномасштабного вторгнення мостовики встигли відновити ліву проїзну частину мостового переходу. Але решту робіт виконати не встигли.

«Права [частина] лишилась непроїзною, оскільки до початку повномасштабної агресії Росії саме розпочали армувати нову накладну плиту. Весь транспорт в обох напрямках рухався через міст лише відновленим лівим проїздом, що створювало загрозу безпеці руху та незручності для водіїв і місцевих жителів», – йдеться у повідомленні.

Наприкінці вересня ремонтні роботи відновили. За місяць після цього, 20 жовтня, Служба автомобільних доріг відзвітувала про завершення ремонту та опублікувала фото «до і після».

Наразі повноцінний рух транспорту мостом поблизу села Сокіл повністю відновили.