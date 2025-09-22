Важливо уникати спалювання листя

Опале листя в саду не варто вважати звичним сміттям. Навпаки, це цінний природний матеріал, який можна використати для покращення стану ґрунту і живлення рослин. Найкраще уникати спалювання листя, оскільки цей процес забруднює повітря, знищує корисні мікроорганізми і взагалі заборонений законом. Що зробити з опалим листям без шкоди довкіллю, пише «Земляк».

Як компостувати опале листя

Одним із найбільш ефективних способів використання опалого листя є компостування. Для цього зберіть листя в спеціальну купу або контейнер, чергуючи його з іншими органічними відходами, наприклад, травою чи дрібними гілками. Важливо підтримувати помірну вологість і періодично перемішувати купу, щоб забезпечити доступ кисню і прискорити розклад. Через 6-12 місяців вийде якісний компост, який можна використовувати для підживлення грядок, клумб та садових культур.

Мульчування листям

Також листя добре підходить для мульчування. Наносьте його шаром завтовшки 5-10 сантиметрів навколо кущів, дерев і рослин, що не потребують зимового захисту. Такий шар не лише зберігає вологу в ґрунті і захищає корені від морозів, а й пригнічує ріст бур’янів. З часом листя розкладається і збагачує ґрунт органічними речовинами, покращуючи його структуру та приваблюючи корисних дощових черв’яків. Проте не використовуйте для мульчування листя, уражене хворобами, щоб уникнути їх поширення.

Як зробити листовий перегній

Якщо у вас велика ділянка, листя можна заорювати або закопувати безпосередньо в ґрунт восени. Це також допоможе збагачувати землю, хоча розкладатися такий шар буде повільніше. Особливий вид компосту – листовий перегній, готується майже виключно з листя. Зберіть його в мішки або спеціальні ємності, злегка зволожте та забезпечте доступ повітря. Листовий перегній розкладається довше, від одного до двох років, проте є відмінним покращувачем структури ґрунту та підвищує його здатність утримувати вологу.

Що не варто робити з опалим листям

Важливо уникати спалювання листя, оскільки це не лише шкодить повітрю, а й позбавляє ґрунт цінних органічних речовин і живих мікроорганізмів. Також не варто викидати листя на смітники, якщо є можливість використати його на власній ділянці. А залишати товстим шаром на газоні не рекомендується, адже це може призвести до загибелі трави під листям. Кращим рішенням буде подрібнити листя газонокосаркою і залишити його як натуральне добриво.