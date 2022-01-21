У месенджерах Telegram і Viber запустили чат-бота «Спитай Гриця», який допоможе знайти та отримати ліки у будь-якому населеному пункті України за програмою «Доступні ліки». З допомогою чат-бота також можна дізнатися, які ліки можна отримати безкоштовно, повідомила у п’ятницю, 21 січня, «Українська правда» з посиланням громадську організацію «Ліки Контроль».

«Спитай Гриця» – гід по урядовій програмі «Доступні ліки». Він прокладе маршрут до аптеки, в якій можна отримати ліки, для кожного пацієнта у будь-якому населеному пункті, де є аптеки, які беруть участь у цій програмі. Також чат-бот розповість, які препарати можна отримати за програмою «Доступні ліки», нагадає про отримання наступного рецепту та допоможе організувати домашню аптечку.

За даними звіту ВООЗ «Оцінка програми «Доступні ліки» в Україні», препарати, що входять до Переліку доступних ліків, становлять значний відсоток споживання лікарських засобів. Зокрема, на препарати, що входять до цієї програми, припадає:

41% загального споживання протигіпертонічних препаратів;

29% споживання засобів, які використовуються при обструктивних захворюваннях дихальних шляхів;

48% споживання засобів для лікування цукрового діабету.

За даними дослідження «Індекс здоров’я 2020», кожен п’ятий українець відмовлявся від лікування через брак коштів, а середні витрати на ліки українців протягом місяця склали 750 грн.

Зазначимо, що у межах програми «Доступні ліки» пацієнти можуть отримати медикаменти безкоштовно або з невеликою доплатою. Для отримання препаратів за цією програмою необхідно з рецептом від лікаря прийти до однієї з аптек, які беруть участь у програмі.