За правильних умов фрукти можуть дозріти вже вдома

Куплені груші нерідко виявляються твердими й не такими солодкими, як хотілося б. Проте за правильних умов вони можуть дозріти вже вдома. The Washington Post розповідає, як прискорити дозрівання груш у домашніх умовах.

Як прискорити дозрівання груш?

Один із найпростіших способів – залишити груші за кімнатної температури. Тепле середовище сприяє їх дозріванню, однак цей процес може тривати кілька днів.

Щоб прискорити його, покладіть груші поруч із фруктами, які виділяють етилен, наприклад бананами. Саме під впливом цього рослинного гормону плоди дозрівають швидше.

Також груші можна покласти в паперовий пакет. Він допоможе утримувати етилен, який виділяють самі плоди, і у такий спосіб пришвидшить їх дозрівання.

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