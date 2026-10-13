Заморожування допомагає зробити запаси фруктів

Соковиті та солодкі груші хочеться зберегти якомога довше, щоб насолоджуватися їхнім смаком навіть після завершення сезону. Заморожування допомагає зробити запаси фруктів для майбутньої випічки, смузі та інших страв. Shuba розповідає, як можна заморожувати груші.

Як підготувати груші перед заморожуванням?

Для заготівлі найкраще підходять тверді, стиглі плоди. Якщо немає можливості заморозити їх одразу після придбання, груші варто покласти в холодильник.

Перед заморожування фрукти ретельно промийте кілька разів, змінюючи кожен раз воду.

Як заморозити груші в сиропі?

Груші очистьте від шкірки, розріжте навпіл і видаліть серцевину.

Обробіть розрізані фрукти розчином, який запобігає потемнінню – замочіть груші у кислому розчині приблизно на 3 хвилини. Для розчину потрібно змішати 1 літр води та ¼ столової ложки лимонної кислоти або 3 столові ложки свіжого лимонного соку. Далі злийте рідину.

Приготуйте сироп для заморожування груш. Залежно від вашого особистого смаку виберіть легкий або густий варіант. Для дуже легкого сиропу використовуйте 1 ⅔ склянки цукру та 4 склянки води. Для середнього – 2 ⅔ склянки цукру та 4 склянки води. А для густого – 4 склянки цукру та 4 склянки води. Щоб приготувати сироп, помістіть у велику каструлю обрану кількість цукру та води. Нагрівайте сироп, поки цукор не розчиниться. Після приготування залиште сироп охолоджуватися.

Відміряйте нарізані фрукти та охолоджений сироп. На кожні 2 чашки фруктів використовуйте від ½ до ⅔ чашки сиропу. Покладіть фрукти у сиропі у контейнери або ZIP-пакети для заморожування.

Покладіть пакети або контейнери в морозильну камеру партіями. Залиште трохи місця між пакетами, щоб повітря могло циркулювати навколо них.

Використовуйте заморожені фрукти протягом 8–10 місяців.

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Як швидко заморозити груші?

Помиті груші очистьте від шкірки, розділіть навпіл і видаліть серцевину, а потім наріжте скибочками або кубиками.

Вистеліть деко пергаментним папером, а потім зверху викладіть груші.

Помістіть деко в морозилку і дайте фруктам застигнути.