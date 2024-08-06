За кордоном працює 12 офісів ДП «Документ» у шести країнах

Державне підприємство «Документ», яке виготовляє документи для українців і має доступ до персональної інформації громадян, уклало угоду з компанією, яка пов'язана з Росією. У розслідуванні проєкту «Ти як?» (Радіо Свобода), опублікованому 6 серпня, згадують німецьку юридичну компанію Schmider & Eckstein, засновники якої довгий час співпрацюють з росіянами та відвідують Російську Федерацію та окупований Крим.

Зі сайту Schmider & Еckstein стало відомо, що компанія упродовж 20 років надає послуги клієнтам із «Росії, Центральної та Східної Європи». Вони допомагають росіянам відкривати бізнес у Німеччині, а також – у питаннях міграції. Окрім цього, вони рекламують перспективи ведення бізнесу в Росії серед своїх німецьких клієнтів.

Попри це все восени 2022 року компанія Schmider & Eckstein підписала договір з українським державним підприємством «Документ», яке виготовляє документи для українців і має доступ до персональної інформації чи не кожного громадянина. За останньою інформацією, за кордоном працює 12 офісів держпідприємства «Документ» у шести країнах. Клієнти ДП «Документ» можуть отримати паспорти, водійські посвідчення, проставити апостилі тощо. За даними «Опендатаботу», у 2023 році ДП «Документ» заробило близько 700 млн грн, тоді як у 2021 році – лише 3,7 млн.

«Водночас на початку цього року Держаудитслужба виявила фінансових порушень у «Документа» на 84 млн грн. Частина з них стосувалася саме закордонних філій. Зараз, як повідомили журналістам у Держаудитслужбі, окремі факти з фінансової діяльності підприємства розслідують правоохоронці», – ідеться у матеріалі.

У Німеччині, яка прихистила найбільше біженців, підприємство «Документ» має три офіси – у Берліні, Мюнхені та Кельні. Юридичний супровід на території країни ДП «Документ» здійснює уже згадана Schmider & Eckstein. Про це стало відомо навесні 2024 року, коли через нове мобілізаційне законодавство філії ДП «Документ» за кордоном тимчасово призупинили надавати свої послуги для українських чоловіків призовного віку. Тому дехто з них почав звертатися з адвокатськими запитами до держпідприємства. Відповідь на ці запити надавали вже не офіси ДП «Документ», а Schmider & Eckstein. І ДП «Документ», і Schmider & Eckstein мають однакові юридичні адреси.

Журналісти розповідають, що один зі співзасновників фірми Schmider & Eckstein – професор Карл Екштайн – швейцарський юрист, який навіть під час повномасштабної війни, називає Росію своєю «другою батьківщиною».

Швейцарський юрист Карл Екштайн

У біографії на сайті Карла Екштайна йдеться, що він співпрацює з Москвою впродовж 40 років. Спочатку він представляв інтереси швейцарських компаній в СРСР, а згодом – відкрив власну юридичну фірму в Росії. У РФ Екштайн отримав професорське наукове звання. З 1995 року він є викладачем права в Московському держінституті міжнародних відносин. Екштайн неодноразово відвідував анексований Крим, пропонував створити там туристичний маршрут «народів Росії» та блокчейн-майданчик – для інвестицій з-за кордону в обхід міжнародних санкцій. Посилаючись на дані проєкту «Схеми» відомо, що Карл Екштайн ще з 2002 року має російське громадянство. У 2019 році він оновив паспорт громадянина РФ. Також у 2023 році правозахисник говорив, що зберігає «хороші стосунки з КДБ».

Журналісти проєкту «Ти як?» пояснюють, що не можуть чітко визначити до якої саме інформації може мати доступ Schmider & Eckstein. У коментарі ДП «Документ» запевнили, що доступ був обмежений «даними, які необхідні для представлення інтересів підприємства» чи ведення справ у судах. І що, мовляв, ніхто «не мав доступу до Єдиного державного демографічного реєстру чи персональних даних громадян».

Утім, юристи Transparency International Ukraine, ознайомившись із довіреністю, зазначили, що все «виглядає так, що інформація, яку може отримати представник, нічим фактично не обмежена». Також, за словами юридичної радниці Transparency International Ukraine Наталії Січевлюк, з огляду на діяльність Карла Екштайна, компанія Schmider & Еckstein мала б опинитися під санкціями України.

ДП «Документ» відмовилось надати договір співпраці з Schmider & Eckstein. Натомість там запевнили, що представляти інтереси уповноважена не вся фірма, а лише Франк Шмідер – партнер Екштайна та співзасновник компанії. Утім біографія берлінського юриста Франка Шмідера також тісно пов’язана з Росією та партнером по бізнесу Карлом Екштайном. Фахівець у 1996 році працював у Санкт-Петербурзі, а на початку 2000-х – у Москві в компанії Екштайна. Журналісти проєкту «Схеми» встановили, щонайменше з 2001 року Шмідер має індивідуальний податковий номер РФ. Також Шмідер вказує у біографії, що є офіційним партнером Торгово-промислової палати РФ та членом правління Німецько-російського союзу юристів.

Проєкт «Ти як?» упродовж місяця безрезультатно намагався зв’язатися із Франком Шмідером, утім журналістам так ніхто й не відповів. У ДП «Документ» запевнили, що юрист зарекомендував себе як «добросовісний професіонал з високими моральними якостями, який засуджує російську агресію та підтримує територіальну цілісність України». Але водночас там повідомили: «наразі дія угоди припинена», оскільки Шмідер виконав «усі покладені на нього завдання».

Наталія Січевлюк нагадує, що в Україні від початку повномасштабного вторгнення діє відповідне законодавство, яке забороняє співпрацювати з громадянами Росії, компаніями, які зареєстровані за правом Росії, або в яких кінцевим бенефіціарним власником є росіяни.

«У нас були прийняті нові статті до Кримінального кодексу України. Особи, які ведуть господарську діяльність з державою Росія або її резидентами й тому подібне, можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності – 10-15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Це може бути керівник, який ухвалив відповідне рішення, підписував договір. Але так само може бути та ліквідовано компанію, яка вступила в ці відносини та продовжувала їх до останнього, поки, власне, ваша редакція не звернулася», – пояснює юридична радниця Transparency International Ukraine.

Журналісти «Ти як?» запитали, хто ж є підписантом угоди у нинішнього очільника «Документа» Сергія Прокопченка. Він особисто відмовився коментувати це питання, однак у письмовій відповіді підприємство зазначило, що ті, хто укладали угоду зі Schmider & Eckstein – більше не працюють у ДП.

У відомстві лише зазначили, що, відповідно до статуту держпідприємства, ухвалювати таке рішення – компетенція генерального директора. Ним до кінця 2023 року був Володимир Швачко, який із перервами очолював «Документ» упродовж майже 20 років. Наприкінці 2023 року Швачка відсторонили від посади – на час проведення службового розслідування.

Проєкт «Ти як?» зазначає, що деталі договору із Schmider & Eckstein держпідприємство не надає журналістам – як і інформацію, скільки коштувала ця дворічна співпраця. Також німецька компанія та двоє її партнерів на запит журналістів так не відповіли.