У зимовий період несучки витрачають багато енергії на обігрів тіла, а не на формування яєць

З настанням холодів кожен власник курей замислюється, як покращити їхню несучість. У зимовий період несучки витрачають багато енергії на обігрів тіла, а не на формування яєць. Тому щоб виправити це, у їхній корм варто додати поживну підгодівлю. УНІАН розповідає, ячи можна давати курям харчові дріжджі та у чому їх користь.

Навіщо курям давати дріжджі?

Пекарські дріжджі багаті на амінокислоти, вітаміни та білок. І якщо ви хочете збагатити раціон птахів, то кращого засобу годі й шукати. Дріжджі підвищують їхній імунітет, покращують апетит, а також допомагають заповнити дефіцит мікроелементів. Також вони хороші тим, що покращують якість та масу яєць, знесених несучками. А бройлерам допомагають швидше набрати м’язову масу.

Як часто потрібно додавати у раціон курей дріжджі?

Дріжджі застосовують при натуральній годівлі птахів. Порошок із дріжджів розчиняють у воді, після чого додають до корму або запарюють таким розчином зерно. Взимку підгодівлю дають спочатку раз на тиждень вранці, а потім через день, коли несучки звикнуть.

Також важливо перед тим, як давати пекарські дріжджі курям, перевірити їхній термін придатності. Продукт має бути свіжим – тоді в ньому зберігатиметься максимум корисних речовин.

Як правильно давати дріжджі?

Існує кілька способів приготування підгодівлі. Найпростіший – на 1 літр теплої води вмішуємо 10 грамів свіжих або 2 грами сухих дріжджів. Розмішуємо, залишаємо настоятися кілька годин і поливаємо корм такою настоянкою.

Інший спосіб передбачає варіння зерна в поживній суміші. У трьох літрах теплої води розчиняємо маленький пакетик сухих дріжджів. У цій рідині потрібно замочити ячмінь або пшеницю на ніч. А потім зваріть кашу звичайним способом та дайте птахам.