Міська рада Дрогобича задекларувала готовність допомогти представникам креативної економіки з облаштуванням і переведенням бізнесу

Дрогобицька міська рада запрошує фахівців галузі ІТ-технологій з Білорусі переїжджати у їхнє місто. Для підтримки і розвитку їхнього бізнесу місто обіцяє перші 6 місяців безкоштовно надавати в оренду приміщення під офіси. Таку заяву 29 вересня зробив начальник управління культури та розвитку туризму міськради Дрогобича Ігор Чава.

«У зв’язку з останніми подіями в Білорусі Дрогобич запрошує ІТ компанії, які хочуть тимчасово переїхати в іншу країну. Наше затишне місто ідеально підходить для молодої сім'ї», – написав Ігор Чава у Facebook, продублювавши звернення білоруською мовою.

Також він додав, що для ІТ компаній місто готове безкоштовно виділити приміщення під офіси на перші 6 місяців, допомогти їх облаштувати, провести інтернет і сприяти у вирішенні організаційних питань.

«На сьогодні ми можемо запропонувати орієнтовно місця для 70-100 осіб під офіс. У нас є приміщення, які зараз пустують, ми можемо їх оптимізувати, забезпечити усім потрібним», – уточнив ZAXID.NET Ігор Чава.

За словами Ігоря Чави, у Дрогобичі готують нову стратегію, щоб залучати креативний кластер економіки до розвитку міста. Ще раніше у Дрогобичі запустили проект для залучення інвестицій та розвитку підприємництва. Для потенційних економічних партнерів створили інвестиційну візитівку – сайт з повною довідкою про громаду і пропозиціями для бізнесу.

Нагадаємо, у серпні 2020 року міський голова Львова Андрій Садовий також запросив білоруських айтішників переїжджати до Львова. Lviv ІТ Cluster допомагає білоруським колегам з переїздом і облаштуванням у Львові.