Олег Коробков зберігав небезпечні Covid-відходи на земельній ділянці у Дрогобичі

58-річного дрогобицького підприємця Олега Коробкова оштрафували на 20,4 тис. грн за зберігання небезпечних медичних відходів. Чоловік організував звалище з використаними шприцами та іншими медичними відходами, у тому числі з інфекційних відділень.

У вироку Дрогобицького районного суду вказано, що з грудня 2020 року Олег Коробков використовував складські приміщенні і територію на колоиці Дрогобича для зберігання медичного сміття. Зокрема, він організував склад з використаними голками, діалізаторами, пробірками, розхідними медичними матеріалами, халатами, рукавичками тощо. Окрім того, на території звалища виявили використані поліетиленові 5-літрові каністри з маркуванням «КOVID», поліетиленові кришки від лабораторного посуду з маркуванням «Інф.».

Земельна ділянка, на якій Коробков складав сміття, належать його родичці Раїсі Коробковій. Вона розташована на вул. Інструментальній – це фактично околиця місця, це сконцентровані гуртівні та склади.

Олег Коробков – місцевий підприємець, він керує компаніями «Дрогобицький кіноцентр» та дрогобицьким підприємством інвалідів «Ми – разом». Основним видом діяльності підприємства «Ми разом» є оптова торгівля зерном, але у серед КВЕДів компанії є також «збирання небезпечних відходів».

В Олега Коробкова немає ліцензії на збирання і утилізацію медичних відходів. Своїми діями він порушив закон «Про захист населення від інфекційних хвороб». Суддя Дрогобицького районного суду Лев Медведик, який розглянув цю справу 16 липня, затвердив угоду Коробкова з прокурором і призначив йому 20,4 тис. грн штрафу. Суддя також зобов’язав Коробкова утилізувати всі медичні відходи.

Нагадаємо, нещодавно Держекоінспекція анулювала ліцензію підприємству «Екологічні переробні технології», яке розміщене на вул. Збиральній у Львові, яке здійснювало спалювання медичних відходів. Причиною позбавлення ліцензії стали порушення щодо системи фільтрації викидів.Судячи з інформації Держекоінспекції, зараз ліцензію на переробку медичних відходів мають ще два підприємства: ТОВ «НТ Експлорейшн» у Новому Яворові та ПП «Ріал» у Львові (вул. Північна).