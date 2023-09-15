Ракетний корабель на повітряній подушці «Самум»

Українські спецпризначенці підбили російський ракетний корабель «Самум» у Чорному морі за допомогою експериментального дрона «Морський малюк» (Sea baby). Про це у пятницю, 15 вересня, повідомило «РБК-Україна» з посиланням на джерела.

Як повідомляється, морський дрон СБУ напередодні, а саме 14 вересня, поцілив в корабель «Самум» недалеко від входу у Севастопольську бухту. «Морський малюк» влучив у задню праву частину російського судна, завдавши значних пошкоджень. Після цього корабель втратив хід.

Джерела видання повідомили, що росіянам довелося відбуксирувати «Самум» на ремонт із великим диферентом на корму і креном на правий борт.

Для цієї атаки СБУ використала експериментальний зразок морського дрона, який здатний працювати в шторм, ховаючись від виявлення за високими хвилями. Так, під час спецоперації висота хвиль сягала 1,5-2 м.

Нагадаємо, що у серпні голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів, що морські дрони – це унікальна розробка спецслужби. Саме вони успішно атакували Кримський міст у липні 2023 року, а також російський десантний корабель «Оленегорський горняк» і танкер «SIG». Дрони обладнані бойовою частиною 850 кг. Їх виготовляють на одному з підземних виробництв на території України.

Як інформував ZAXID.NET, через удар по Севастопольському морському заводу 13 вересня було пошкоджено великий десантний корабель «Мінськ» та дизель-електричний підводний човен «Ростов-на-Дону». А 14 вересня українські військові за допомогою дронів та ракет знищили російський комплекс ППО «Тріумф» під Євпаторією.