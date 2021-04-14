Дружина підозрюваного у службовій недбалості директора Стрийського лісгоспу Ростислава Павліва задекларувала три види криптовалюти на загальну суму 57 млн грн. Про це йдеться у декларації Павліва за 2020 рік.

У декларації Ростислава Павліва вказано, що його дружина Наталія зберігає гроші у трьох видах криптовалют. Зокрема, у неї є 983 біткоїни SV (не плутати зі звичайними біткоїнами), що станом на 14 квітня дорівнюють 237 тис. доларів США; 776 ефіріумів – це 1,8 млн доларів та 1409 латкоїнів – 372, 4 тис. доларів. Таким чином загальна сума криптовалюти Наталії Павлів становить 57 млн грн.

У дружини Павліва є 17 земельних ділянок у Стрию загальною площею 13 тис. м2, 7 ділянок у Львові, квартира у Бережанах, будинок у Стрию і квартира у Львові. Також Наталія Павлів є власницею розкішного триповерхового палацу на вул. Повстанській, 4, площею 754 м2 який незаконно збудували у 2009 році.

Будинок на вул. Повстанській, 4 належить дружині Ростислава Павліва (фото wikimapia)

Наталія Павлів належать два автомобілі Mercedes-Benz Class GLC 2017 року випуску та куплений торік Mercedes-benz GLS-350 2020 року випуску. На Ростислава Павліва записаний позашляховик Ford Ranger 2019 року випуску. На сайтах з продажу автомобілів вказано, що новий Mercedes-benz GLS-350 коштує 116 тис. доларів, а вартість вживаних Mercedes-Benz Class GLC та Ford Ranger стартує від 30 тис. доларів.

Ростислав Павлів також задекларував сережки, годинник та каблучки дружини з дорогоцінними каміннями.

Наталія Павлів, судячи з декларації її чоловіка, у 2020 році заробила майже 3 млн грн від продажу цінних паперів і корпоративних прав у ТзОВ «Фрідом фінанс Україна». Сам Павлів торік заробив у Стрийському лісгоспі трохи менше мільйона.

Ростислав Павлів працює на посаді директор ДП «Стрийське лісове господарство» (фото з газети лісгоспу)

Окрім криптовалюти Ростислав Павлів з дружиною зберігають готівкою та на рахунках у банку понад 112 тис. доларів, 93 тис. євро, 28 тис. фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань передало до суду справу про звинувачення директора ДП «Стрийське лісове господарство» Ростислава Павліва у службовій недбалості. За версією обвинувачення, він незаконно відчужив земельні ділянки лісового фонду для видобування піску біля Миколаєва, що завдало державі 24 млн грн збитків. Натомість сам Ростислав Павлів стверджує, що навпаки активно боровся з незаконним видобутком піску, а звинувачення у службовій недбалості вважає формою тиску за його принципову позицію.