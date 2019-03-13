ДТЕК Ахметова продає Україні електроенергію на 45% дорожче, ніж Угорщині

Україна у лютому закуповувала електроенергію у вугільних електростанцій за цінами, які виявились майже вдвічі дорожчими від цін, за якими у Європі купували електроенергію групи ДТЕК Ріната Ахметова, повідомило видання «Наші гроші».

За даними ДП «Енергоринок», у лютому 2019 року середня ціна продажу електроенергії в Оптовий ринок виробниками ТЕС становила 2167 грн/МВт*г за наростаючим підсумком (0,72 євро за кВт*год). Таким чином у лютому тариф теплової генерації виріс на 16% у порівнянні із січнем цього року.

«Це новий рекордно високий тариф ТЕС за всю українську історію», – наголошується в матеріалі.

У свою чергу на Угорській енергетичній біржі електроенергія у лютому котувалась по 49,56 євро, або близько 1530 грн/МВт*г. Тобто ціна українського «Енергоринку» на 45% вища за ціну угорської біржі.

«Наші гроші» зазначили, що в Україні найбільшим постачальником «вугільної» електроенергії є група ДТЕК Ріната Ахметова. Також ДТЕК контролює понад 90% експорту електроенергії в Угорщину. У грудні 2017 року Антимонопольний комітет видав рекомендацію Міністерству енергетики та НКРЕКП щодо відкриття ринку для імпорту, але ці органи не надали дозволу на імпорт дешевшої електроенергії з Європи.

На експорт йде електроенергія, яка вироблена Бурштинською і Добротвірською теплоелектростанціями. Вони знаходяться в Бурштинському енергоострові, який від’єднаний від енергосистеми України та синхронізований з європейською системою. Ці ТЕС спочатку дорого продають свою електроенергію «Енергоринку», а потім дешево викуповують її назад за ціною оптового ринку з метою продажу за кордон. На 2018 року розбіг цін був такий – ДТЕК продавав «Енергоринку» по ціні 1,8 грн за кВт*год, а потім викуповував по 1,59 грн за кВт*год, і у річному вимірі це становило 1,3 млрд грн дотації групі Ахметова з боку усіх виробників дешевшої електроенергії України.

Крім того, з весни 2016 року в Україні діє формула «Роттердам+», яка спричинила зростання тарифів ТЕС на 140% – із 0,9 грн за кВт-год до 2,2 грн за кВт-год.