Дубай – нова столиця мільйонерів

Дубай очолив рейтинг найкращих міст світу для заможних людей, обійшовши Нью-Йорк. Про це йдеться у звіті міжнародного консалтингового агентства Savills Plc, на який посилається Bloomberg.

Згідно з дослідженням, Дубай став найбільш привабливим для інвесторів і підприємців завдяки повному звільненню від податків на спадщину, капітал і багатство. Високий рівень безпеки, сучасна інфраструктура та стабільна економіка зробили місто новим магнітом для мільйонерів.

За останні роки в місті спостерігається сплеск попиту на міжнародні школи, адже дедалі більше заможних родин переїжджають до Об’єднаних Арабських Еміратів. Додатковим стимулом стала програма «золотої візи», яка надає право проживання строком на 10 років за інвестицію від 2 млн дирхамів (понад 540 тис. доларів).

«Дубай і Нью-Йорк лідирують у рейтингу завдяки стабільному бізнес-клімату та прозорим фінансовим правилам», – зауважили аналітики.

Поряд із традиційними фінансовими центрами, у рейтингу зростає роль технологічних міст, як от Шеньчжень і Бенгалуру, де кількість мільйонерів за останнє десятиліття збільшилась у кілька разів. Водночас Лондон, який тридиційно вважався столицею заможних європейців, втрачає позиції через високі податки, що знижують інтерес з боку старших інвесторів.