Дівчат в одному із парків Теребовлі знайшли їх батьки

У Теребовлі дві неповнолітні дівчини потрапили в реанімацію через отруєння алкоголем. Їх напівпритомними в місцевому парку знайшли батьки, які й викликали медиків бригади швидкої допомоги. Про госпіталізацію дівчат першим повідомило видання «Погляд». Медики теребовлянської лікарні підтвердили ZAXID.NET, що такий випадок справді був і зараз дівчата почуваються добре. Втім, батькам дівчат загрожує по 1,7 тис. грн штрафу за неналежне виконання обов'язків.

Нещасний випадок з двома неповнолітніми дівчатами трапився о 22:00 19 лютого на території парку «Молодіжний». Батьки шукали 16-річну та 14-річну доньок і знайшли їх на одному із майданчиків відпочинкової території. Дорослі одразу викликали бригаду швидкої допомоги, яка завезла дівчат в приймальне відділення Теребовлянської лікарні.

В управлінні ДСНС Тернопільщини ZAXID.NET підтвердили випадок з отруєнням алкоголем неповнолітніх. В Теребовлянській районній лікарні розповіли, що зараз самопочуття дівчат покращилося і їх відпустили додому.

«Коли неповнолітніх привезли до медзакладу, то їх перенаправили в реанімацію. Черговий лікар встановив, що вони перебували в стані алькогольного отруєння. Їм провели необхідне лікування», – повідомили ZAXID.NET в приймальному відділенні Теребовлянській райлікарні.

Правоохоронці Теребовлянського райвідділу порушили адміністративну справу щодо недогляду батьків за неповнолітніми дітьми. Якщо провину батьків доведуть, то їм загрожує штраф у розмірі до 1,7 тис. грн.