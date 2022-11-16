79-річний пан Кшиштоф зі своїми рятівниками (зліва направо) кардіохірург Станіслав Ліщенко, професор Любомир Кулик і кардіологМарта Войціхівська

…Чоловіка двічі оперував той самий кардіохірург. Між двома операціями минуло 18 років. І коли вдруге виникло питання, де наважитися на вкрай складну операцію – у Польщі чи в Україні, поляк не вагаючись сказав: лише у Львові. 18 років тому шанси вижити були мізерні, але кардіохірург врятував чоловіка. Тож тепер він довірив йому своє життя вдруге. І не помилився.

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Пан Кшиштоф довгі роки був моряком, старшим механіком. На чотири місяці виходив на кораблі у море. Побував на всіх континентах, у всіх океанах, а коли виходив на берег, то мандрував. У 2001 році вперше побував в українських Карпатах і закохався в них, тож повертався сюди знову і знову.

У 2004 році чоловік саме відпочивав у Яремчі, коли з ним трапилася біда. Лікарі діагностували розшарування аорти, що загрожувало внутрішньою кровотечею і було небезпечне для життя. Часу, аби довести його у найближчу клініку у Польщі, не було. Медики не були впевнені, що вдасться довезти пацієнта живим до Львова. Кардіохірург Любомир Кулик увечері виїхав з Києва, де був на конференції, і пізно вночі повернувся до Львова. Під ранок чоловіка взяли в операційну Львівської обласної клінічної лікарні. Розшаровану частину аорти спротезували. Операція була успішна.

«Після операції Кшиштоф і далі плавав, катався на лижах, виконував різну фізичну роботу. Іншими словами, жив повноцінним життям», – розповіла дружина Ганна.

Пан Кшиштоф невдовзі і зовсім перебрався в Україну: спершу жив у Яблуниці, згодом перебрався на Закарпаття, у село Шаян. Має посвідку на проживання в Україні.

Приблизно рік тому здоров’я у чоловіка погіршилося: важко було дихати, у легенях назбирувалася вода. Чоловік пройшов обстеження в Івано-Франківську, де йому сказали, що без операції не обійтися. У чоловіка діагностували аневризму аорти і важку аортальну недостатність, знижену фракцію викиду.

Але виникло питання: де оперуватися? Далеко не у всіх клініках захочуть його прооперувати не лише через те, що операція буде надскладна, а й через поважний вік пацієнта – йому 79 років.

«Судинний хірург в Івано-Франківську відразу сказав, що цю операцію може зробити лише професор Любомир Кулик у Львові або ще один хірург у Києві, в Інституті серцево-судинної хірругії», – каже пан Кшиштоф. До слова, він чудово говорить українською.

За словами чоловіка, родичі з Польщі просили їхати на операцію до Вроцлава, але він вирішив оперуватися у Львові, у того ж кардіохірурга, який вже один раз врятував йому життя, тож вирішив довіритися йому вдруге.

Після обстежень професор Любомир Кулик сказав чоловікові: «Є ризик жити і є ризик операції. Вибір за вами». Чоловік погодився на операцію.

Операція була надскладна. За словами дружини Ганни, чоловіка о 9:00 забрали в операційну, а о 18.10 професор Любомир Кулик вийшов з операційної.

За словами професора, через 18 років у пацієнта під раніше поставленим протезом і вище цього протезу утворилися дві великі аневризми, які могли будь-якої миті розірватися. Його аортальний клапан почав пропускати кров і виникла серцева недостаність. Окрім того, у пацієнта була ішемічна хвороба серця.

«Ми спочатку поставили пацієнту стент до правої коронарної артерії, а тоді заново спротезували всю висхідну аорту і поміняли аортальний клапан. Операцію проводили з повною зупинкою кровообігу, тобто, всю кров з організму забрали, а тіло пацієнта охолодили до +16 градусів. Після операції відновили кровопостачання і серцеву діяльність», – каже Любомир Кулик.

Пан Кшиштоф тиждень провів у реанімації. Зараз вже у палаті, самостійно (дружина Ганна лише страхує) ходить по палаті, коридором відділення, складає плани, що слід найперше зробити після одужання. У четвер, 17 листопада, пацієнта з лікарні виписують додому.