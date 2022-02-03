Багатоповерхівку в центрі Ужгорода прокуратура вимагає знести

Двох закарпатських інженерів підозрюють у підробці документів на земельну ділянку, де незаконно побудували багатоповерхівку в центрі Ужгорода. Посадовці знали про будівництво багатоквартирного будинку, яке ведеться на вулиці Митрака, проте не відобразили це у документах. Далі депутати затвердили документ на сесії Ужгородської міської ради. Наприкінці минулого тижня прокуратура повідомила про подання апеляції з вимогою зобов'язати забудовників знести п’ятиповерхівку на вулиці Митрака, 10 в Ужгороді, яка, за твердженнями правоохоронців, збудована без дозволів.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської обласної прокуратури, інженер-землевпорядник та інженер-геодезист влітку 2020 року склали ряд документів із землеустрою із внесеними до них неправдивими даними. На підставі них складено відповідний проєкт із землеустрою щодо зміни цільового призначення ділянки на землі для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови.

«Інженери склали цей проєкт, не вказавши там відомості про наявність на землях об’єкта нерухомості. При цьому вони достеменно знали про будівництво, яке там ведеться. Фальсифікований документ надалі одержав позитивний висновок експертизи й, усупереч законодавству, був затверджений на засіданні сесії міської ради. Таким чином дії підозрюваних призвели до узаконення скандальної самовільної забудови на одній із вулиць Ужгорода», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Нагадаємо, раніше Закарпатська обласна прокуратура звернулася до суду з вимогою зобов'язати забудовників знести п’ятиповерхівку на вулиці Митрака, 10 в Ужгороді. За даними прокуратури, багатоквартирний житловий будинок був побудований без дозволів і з численними порушеннями будівельних норм. На місці, де зараз стоїть багатоповерхівка, відповідно до дозволів, мали побудувати невелику операторську для автостоянки. Зараз тут ЖК «Ювентус» від компанії «МКВ». Фірма-забудовник належить 35-річному депутату Ужгородської міськради Віталію Коціпаку.

Попередній позов стосовно знесення будівлі на вулиці Митрака в Ужгороді суд повернув, мотивуючи це «недоведеністю наявності підстав для представництва інтересів держави в суді». Зараз прокуратура подає апеляційну скаргу. За інформацією прокуратури, об’єкт на вулиці Митрака зараз майже завершений, попри результати експертиз і проведення перевірок, будівельні роботи продовжувались, однак жодні з порушень не усунені. Будівля була зведена без дозвільних документів на двох земельних ділянках, одна з яких є комунальною власністю. Крім того, забудовники не дотримались усіх необхідних будівельних норм, санітарних і протипожежних вимог, що підтверджено експертизою. Прокуратура звернулася до Закарпатського окружного адміністративного суду з вимогою зобов’язати забудовників знести самочинно збудовану ними будівлю.

За матеріалами судових ухвал в рамках кримінального провадження про зловживання службовим становищем посадовцями Ужгородської міськради, будівництво багатоквартирного житлового будинку проводилося ТОВ «Будівельна компанія «МКВ». За даними аналітичної системи YouControl, фірма належить 35-річному депутату Ужгородської міської ради Віталію Коціпаку («Батьківщина») та його брату Миколі Коціпаку. Багатоповерхівка на вулиці Митрака, 10 вже майже повністю готова, має комерційну назву ЖК «Ювентус», на офіційних майданчиках для реалізації нерухомості зазначається, що продаж квартир у цьому будинку наразі призупинений, в іншому випадку – що всі квартири продані. Забудовник позиціонує будівлю як торгово-житловий комплекс преміум-класу.